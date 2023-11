Открытое бета-тестирование стратегии в реальном времени Men of War 2 начнется на следующей неделе

Издательство Fulqrum Publishing и украинская студия Best Way объявили о предстоящих выходных бета-тестирования долгожданной стратегии в реальном времени Men of War II, которое стартует 16 ноября и завершится 21 ноября в Steam. Эта новая бета-версия демонстрирует прогресс в разработке и предлагает игрокам более совершенный опыт, включая подбор игроков и таблицы лидеров для каждого из режимов настройки PVP-матчей, более короткое время загрузки и различные графические улучшения.

В предстоящей открытой бета-версии, которая стартует на следующей неделе, будет представлен режим «Офицер» — сложный сценарий PVE, требующий от игроков стратегического мастерства. В режиме «Офицер» участники должны умело сочетать наступательную и защитную тактику, стремясь защитить офицера NPC в течение определенного периода времени; если противнику удастся его уничтожить, игра окончена. Этот интенсивный режим проверит способность игроков эффективно координировать свои силы и принимать мгновенные решения для достижения победы. Помимо этого нового режима, игрокам вернутся все режимы PvE и PvP из предыдущих открытых бета-версий.

Кроме того, игроки могут рассчитывать на две захватывающие новые однопользовательские миссии, которые повествуют о поворотных моментах истории Второй мировой войны для войск США и Германии. Эти захватывающие миссии дают игрокам возможность ощутить интенсивность и сложность принятия решений в военное время, а советская кампания из предыдущих бета-версий возвращается, чтобы игроки могли вернуться к действию со всеми одиночными миссиями.

В этой бета-версии также представлены четыре новые многопользовательские карты: «Ведьмина долина», «Деревня», «Шампань» и «Полесье», всего десять из которых доступны игрокам.

Эта открытая бета-версия основана на отзывах тысяч игроков, которые уже играли, тестировали и высказывали свои мысли по поводу трех предыдущих публичных тестов. Разработчики продолжат работу над доработкой и балансировкой на основе свежих отзывов игроков, полученных в ходе бета-тестирования. Прогресс и сохранения игроков в этом открытом бета-тестировании не будут перенесены в релиз.