Открытое бета-тестирование стратегии в реальном времени Men of War 2 начнется на следующей неделе

Издательство Fulqrum Publishing и украинская студия Best Way объявили о предстоящих выходных бета-тестирования долгожданной стратегии в реальном времени Men of War II, которое стартует 16 ноября и завершится 21 ноября в Steam. Эта новая бета-версия демонстрирует прогресс в разработке и предлагает игрокам более совершенный опыт, включая подбор игроков и таблицы лидеров для каждого из режимов настройки PVP-матчей, более короткое время загрузки и различные графические улучшения.
В предстоящей открытой бета-версии, которая стартует на следующей неделе, будет представлен режим «Офицер» — сложный сценарий PVE, требующий от игроков стратегического мастерства. В режиме «Офицер» участники должны умело сочетать наступательную и защитную тактику, стремясь защитить офицера NPC в течение определенного периода времени; если противнику удастся его уничтожить, игра окончена. Этот интенсивный режим проверит способность игроков эффективно координировать свои силы и принимать мгновенные решения для достижения победы. Помимо этого нового режима, игрокам вернутся все режимы PvE и PvP из предыдущих открытых бета-версий.
Кроме того, игроки могут рассчитывать на две захватывающие новые однопользовательские миссии, которые повествуют о поворотных моментах истории Второй мировой войны для войск США и Германии. Эти захватывающие миссии дают игрокам возможность ощутить интенсивность и сложность принятия решений в военное время, а советская кампания из предыдущих бета-версий возвращается, чтобы игроки могли вернуться к действию со всеми одиночными миссиями.
В этой бета-версии также представлены четыре новые многопользовательские карты: «Ведьмина долина», «Деревня», «Шампань» и «Полесье», всего десять из которых доступны игрокам.
Эта открытая бета-версия основана на отзывах тысяч игроков, которые уже играли, тестировали и высказывали свои мысли по поводу трех предыдущих публичных тестов. Разработчики продолжат работу над доработкой и балансировкой на основе свежих отзывов игроков, полученных в ходе бета-тестирования. Прогресс и сохранения игроков в этом открытом бета-тестировании не будут перенесены в релиз.
почему не делают военных стратегий в реальном времени в современном сеттинге или ближайшее будущее?
Call to Arms?
чекнул ,ну чет слабая,лет ей около 8ми. Что нибудь ААА стратегию, с хорошим визуалом,с современной авиацией, флотом, пехотой, бпла,.Что то типо бф4 только в формате стратегии.С пвп, отрядами, взводами. Типо Age of empires
Broken Arrow. На следующей неделе начнется закрытое бета тестирование, можно уже записываться. Современный сеттинг, взято лучшее из варгеймов и смешано с Ворлд ин конфликт. На предыдущей бете играл, было классно.
Broken Arrow. Вообще жир очень круто сделана.
Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront, "Men of War: Assault Squad 2(Cold War ну качать не в стиме, вообще крутой мод, куча миссий, ну и за того что сама игра не очень то будет лагать)" и накатить моды на современность.