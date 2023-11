Стартовал открытый бета-тест стратегии Men of War 2 в Steam

Издательство Fulqrum Publishing и украинская студия Best Way сообщили, что последние выходные бета-тестирования ожидаемой стратегии в реальном времени Men of War II уже начались и будут доступны до 21 ноября в Steam. Эта открытая бета-версия основана на отзывах тысяч игроков, участвовавших в предыдущих публичных тестах, и предлагает фанатам более совершенный опыт, включая новые возможности подбора игроков, более короткое время загрузки и различные графические улучшения. Объединитесь с тысячами игроков и присоединяйтесь к ним на передовой!

Открытая бета-версия включает в себя две новые захватывающие однопользовательские миссии, посвященные решающим моментам Второй мировой войны как для американских, так и для немецких войск, а также возвращающуюся советскую миссию из более ранних бета-версий, позволяющую игрокам снова участвовать в боевых действиях. В «Конвоее» игроки присоединяются к силам союзников в роли американских войск в Нормандии в 1944 году, прорывая немецкую осаду и доставляя конвой с крайне необходимыми припасами для защитников союзников. В «Сквозь снег» игроки берут на себя роль авангарда боевой группы Вермахта, захватывая высокие точки над перекрестком, чтобы отрезать советским войскам путь к отступлению.

В этой открытой бета-версии также представлен режим «Офицер», сложный сценарий PVE, в котором игроки должны умело сочетать наступательную и защитную тактику, стремясь защитить офицера NPC в течение определенного периода времени; если противнику удастся его уничтожить, игра окончена.

В этой бета-версии также представлены четыре новые многопользовательские карты: «Ведьмина долина», «Деревня», «Шампань» и «Полесье», всего десять из которых доступны игрокам.