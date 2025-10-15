Metal Eden получила режим "Новая игра плюс" и временную скидку 40%

Разработчики из Reikon Games представили крупное обновление для шутера Metal Eden, добавив долгожданный режим New Game Plus. Апдейт вышел 15 октября и ориентирован на опытных игроков, завершивших основную кампанию.

Metal Eden, дебютировавший всего месяц назад, уже успел получить положительные отзывы за динамичную боевую систему и атмосферный мир. Студия, известная по игре RUINER, продолжает активно поддерживать свой новый проект, расширяя возможности для поклонников.

Режим New Game Plus предлагает более требовательный опыт, сосредоточенный на мастерстве: введён уникальный модификатор, который масштабирует броню врагов в зависимости от высшего уровня сложности, переработаны встречи, сбалансированы характеристики врагов и собираемые предметы. Увеличено время, необходимое для убийства противников, особенно элитных. Также убраны обучающие элементы, кат-сцены и сюжетные моменты, чтобы игрок мог полностью сосредоточиться на боевых столкновениях. Каждая миссия стала уникальной благодаря переработанным столкновениям и повышенной ставке.

В честь выхода обновления Metal Eden временно доступна со скидкой 40% в Steam и PlayStation Store, предоставляя отличную возможность вернуться в жестокий и атмосферный мир игры.