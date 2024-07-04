Экшен Metal Gear Rising: Revengeance стал доступен в GOG

Konami и PlatinumGames объявили, что экшен Metal Gear Rising: Revengeance теперь доступен на PC через платформу GOG. Игра также доступна в Steam.

Поклонники могут приобрести эту версию игры без DRM со скидкой 40%. В этой версии представлены все три DLC-миссии: Blade Wolf, Jetstream и VR Missions. Кроме того, в игру включены все модификации тела Рейдена: White Armor, Inferno Armor, Commando Armor, Raiden's MGS4 body и Cyborg Ninja.

В главном меню есть опция просмотра всех катсцен и опция Codecs, позволяющая просмотреть все сцены общения через кодек. Кроме того, еще одна опция позволяет играть только в битвы с боссами, а также в Zangeki, которая изменяет количество разрезов, которые вы можете сделать. Разумеется, присутствуют и различные графические опции, включая изменение разрешения и сглаживание.

Metal Gear Rising: Revengeance изначально вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году. Игра получила признание за инновационную систему hack-and-slash, позволяющую игрокам разрезать врагов и предметы на части.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater также находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam).