Инсайдер: Konami выпустит ремейк первой MGS после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Испанское издание Areajugones, которое первым сообщило о готовящемся DLC Valhalla для God of War: Ragnarok, утверждает, что они перепроверили свою информацию: в их более раннем инсайде о разработке ремейка первой части Metal Gear Solid нет ошибки - оно действительно уже находится в разработке, хоть и на ранней стадии.
Ремейк первой части знаменитой серии стоит ждать после релиза Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - сейчас он находится на ранней стадии разработки, а в полноценное производство стартует только после выхода ремейка третьей части.
По словам издания, ремейк первой MGS будет очень амбициозной игрой. Кто именно разрабатывает игру - издание не сообщило.
Если ремейк будет сопоставим с "RE4 Remake", то однозначно буду играть! В свое время MGS1 был бомбой!
Мне бы очень хотелось ремейк первой части только у меня большие сомнения что Konami будут его делать во первых уже есть Twin Snakes а во вторых почему они не начали делать его сразу а начали делать ремейк третьей части.
Потому что сюжетно хронологически 3я часть идет самой первой
Ну и потому что она более популярна чем остальные про 3ку часто говорят
Меня всегда удивляет этот аргумент,это вообще не логично,во первых ремейки делают с первой части (тут хронология вообще не канает) а во вторых первая часть чисто технически более устаревшая,соответственно очевидно же делать сначала первую,затем вторую и только потому уже третью.Во общем как я уже написал выше у меня очень большие сомнения что Konami будет делать ремейк первой части и только буду рад если ошибаюсь.
Скажи это серии Resident Evil где ремейки начали появляться только со второй самой лучшей части (у первой был больше ремастер чем ремейк хотя и пишут ремейк одноимённой игры 1996 года но нет это больше ремастер)
Эмм чта? У первой был самый лучший и точный ремейк. Всё остальное шлак даже в подметки ему не годится.
А вообще надо сначала посмотреть как будет работать Gear Solid Delta Snake Eater а там уже решать все же Конами давно не делали полноценных игр и последняя игра была Metal Gear Survive из прям новых (а так были еще игры но это не новые а именно что паки про eFootball 2024 я молчу так как из года в год одна и та же игра) а я говорю именно про новые игры и последней была Metal Gear Survive
Да оставьте в покое классику, новое придумывать надо!!!
круто бы, хотя раньше был ремейк на геймкубе.