Инсайдер: Konami выпустит ремейк первой MGS после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Испанское издание Areajugones, которое первым сообщило о готовящемся DLC Valhalla для God of War: Ragnarok, утверждает, что они перепроверили свою информацию: в их более раннем инсайде о разработке ремейка первой части Metal Gear Solid нет ошибки - оно действительно уже находится в разработке, хоть и на ранней стадии.

Ремейк первой части знаменитой серии стоит ждать после релиза Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - сейчас он находится на ранней стадии разработки, а в полноценное производство стартует только после выхода ремейка третьей части.

По словам издания, ремейк первой MGS будет очень амбициозной игрой. Кто именно разрабатывает игру - издание не сообщило.