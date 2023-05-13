Джез Корден: Ремейк Metal Gear Solid 3 может выйти и на консолях Xbox ©

Слухи о ремейке Metal Gear Solid 3 Remake циркулируют уже больше года и особенно усилились в последние недели, а такие источники, как Ник Бейкер и Энди Робинсон из VGC, ожидают официального анонса во время PlayStation Showcase, который может состояться в ближайшее время. К этому следует добавить недавнюю информацию от самого Кордена о том, что Konami также готовит новую игру в серии Castlevania. Ранее инсайдер уже делился информацией по этому поводу, но в этот раз у него появилось немного больше информации от своих источников.

Корден вернулся к этому вопросу в последнем подкасте Xbox Two, где он пояснил, что сделка между двумя японскими компаниями по ремейку Metal Gear Solid 3 Remake может коснуться только маркетинга или эксклюзивных DLC, а в самом крайней случае это будет ограниченный период эксклюзивности на PS5. То же самое, по его мнению, должно касаться и Castlevania, но в этом у него меньше уверенности.

"Из того, что я слышал, похоже, что, по крайней мере, в случае с ремейком Metal Gear Solid 3, это может быть мультиплатформа. Как я слышал, в будущем игра может выйти и на Xbox, так что это не полный эксклюзив", - сказал Корден, уточнив, что он не уверен в этой информации на 100%.

"Castlevania гораздо более туманна, я практически ничего о ней не знаю. Похоже, что по крайней мере некоторые из этих игр будут временными эксклюзивами, с эксклюзивным DLC или чем-то еще, или просто маркетинговой сделкой, но похоже, что в конечном итоге они будут мультиплатформенными".

Стоит отметить, что это всего лишь слухи и воспринимать их следует соответственно в ожидании официальных новостей, которые, судя по всему, не заставят себя ждать, поскольку, по словам Джеффа Грабба, долго обсуждаемая PlayStation Showcase запланирована на конец мая.