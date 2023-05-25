Metal Gear Solid 3: Snake Eater 17.11.2004
9.1 345 оценок

Скриншоты ремейка Metal Gear Solid 3 демонстрируют впечатляющие локации

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monk70
Новости

Слухи оказались правдой, Konami переделывает Metal Gear Solid 3: Snake Eater Хидео Кодзимы. В среду компания анонсировала ремейк культового стелс-боевика во время презентации PlayStation Showcase и поделилась скриншотами, демонстрирующими различные обновлённые локации.

Дополнительная информация, опубликованная после мероприятия, подтвердила, что в ремейке будут использованы оригинальные голоса, предположительно включая Дэвида Хейтера в роли Снейка. Konami также пообещала «беспрецедентную графику и захватывающий звук».

Скриншоты
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
maximus388

Пейзажи -- это конечно хорошо, но лучше сразу покажите Еву из КГБ в таком обновленном качестве и продажи предзаказов кратно вырастут. Хотелось бы верить, что ремейк будет на уровне недавних Резидентов, но терзают смутные сомнения.

2
malkalis

Знаменитые советские джунгли . Это ваш гений мог бы если ему приспичило джунглей связанных с СССР мог бы кубу например или другую страну южной Америки. Сколько не пытался , не могу этот цирк воспринимать всерьез. Обычно такое нравится когда люди поиграли в такое в детстве, дети как известно тупые и им многое кажется классным а потом ностальгия.

1
TriManul

Ну можт хоть эту пройду) Как-то пробовал пятую часть, такое себе.. Быстро скипнул, ибо *рень.

1
askazanov

А где локации обширные, вижу только какие то картинки!?)))

1
SULIK 712

чет у крокодила с пастью

0
Eddward West

хоть тут графон завезли, за паука обидно, первый паук для 4й плойки в разы лучше выглядел чем второй для 5ки

-2
hamshut

Ну в разы вряд ли, но я разницы тоже не заметил, буд-то просто какое-то длс для первой части, и этот ролик меня натолкнул на мысль, что вторая часть выйдет и на пс4, потому что не заметил в конце ролика: онли пс5.

0
Stetet

Железо у консолей слабое, поэтому и графика среднего уровня.

0
Maddyson1988

Это конечно все хорошо, ноя хочу посмотреть на персонажей уже, особенно интересно как Ева будет выглядеть!

-2