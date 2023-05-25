Скриншоты ремейка Metal Gear Solid 3 демонстрируют впечатляющие локации ©

Слухи оказались правдой, Konami переделывает Metal Gear Solid 3: Snake Eater Хидео Кодзимы. В среду компания анонсировала ремейк культового стелс-боевика во время презентации PlayStation Showcase и поделилась скриншотами, демонстрирующими различные обновлённые локации.

Дополнительная информация, опубликованная после мероприятия, подтвердила, что в ремейке будут использованы оригинальные голоса, предположительно включая Дэвида Хейтера в роли Снейка. Konami также пообещала «беспрецедентную графику и захватывающий звук».