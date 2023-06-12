Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots исполнилось 15 лет и Кодзима поделился воспоминаниями про создание игры

Сегодня Metal Gear Solid 4 исполнилось 15 лет и Хидео Кодзима поделился в Twitter некоторыми забавными и интересными моментами об игре в ответ на слова известного японского стримера, который только что закончил игру и чьи кадры смотрел Кодзима. Геймдиретор обсудил смысл псевдонима Снейка в MGS4 - Старый Снейк (он уже высказывал подобную мысль ранее в одном из онлайновых эссе). Если кратко, то главный герой преодолевает свою судьбу, передавая эстафету следующему поколению
Во вступлении Снейк говорит: "Война изменилась". Его кодовое имя также было изменено на "Старый Снейк". Буквы "I" и "S" были удалены из слова SOLID: "is" - или, другими словами, "быть" - у него было отнято; теперь он был Старым (OLD) Снейком. Точно так же и у Снейка, и у Логана отняли их место в новом мире. А какое место в мире есть для тех, у кого отняли саму их сущность? Все, что остается, это конец их истории - истории их ухода. Я попытался проделать тот же трюк, который вы видите в "Логане": одновременно написать "конец" для MGS4 и при этом постараться не заканчивать всю сагу
- Мокап для MGS4 был длинным и изнурительным, поэтому в последний день актеры и персонал плакали.
- В эпилоге игры появляется Биг Босс и обезоруживает Снейка, используя CQC с движением, плавно переходящим в объятия.
- Кодзима также говорил о сценах между Отаконом и Наоми, и в ее заранее записанном сообщении, воспроизводимом после ее смерти, она ласково протягивает руку, как будто пытаясь коснуться Отакона через экран компьютера.
- Он также обсудил финальный бой босса между Снейком и Ликвид-Оцелотом, упомянув повторяющуюся тему последнего боя в каждой части, который происходит на высоком месте. Это в духе Хичкока.
- Когда Ликвид-Оцелот умирает, он оказывается в той же позе, что и Ликвид в конце Metal Gear Solid 1.
- В начале каждого действия мы видим сверху вниз, как Санни готовит на сковороде яичницу-глазунью - основную еду на "Кочевнике" (поскольку никто из команды не умеет готовить). То, как реагируют яичные желтки в каждой сцене, предвещает грядущие события. Эти сцены были сняты с использованием живого действия, поскольку Кодзима считал, что сгенерированные компьютером изображения не будут выглядеть достаточно хорошо.
- Во время титров звучит новая аранжировка песни "Here's to You", которая первоначально должна была представлять Снейка и Отакона, когда их собирались судить как военных преступников в ранней версии концовки игры.
Неплохая игрушка. Сейчас на работе phantom pain прохожу, когда не занят.
Лучше не проходи. Концовка меня убила, она просто растаптывает всё твоё прохождение.
А портом на ПК он с нами не хочет поделится? Я её прошёл на PS3, игра отличная, но хочется хорошего разрешения, хороший FPS и так далее.
+,тут уже претензии не к Кодзиме,а к Konami,есть подозрения что 4ая часть войдет в сборник hd переизданий vol.2
Шедевр! Очень впечатлил!