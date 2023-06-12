Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots исполнилось 15 лет и Кодзима поделился воспоминаниями про создание игры ©

Сегодня Metal Gear Solid 4 исполнилось 15 лет и Хидео Кодзима поделился в Twitter некоторыми забавными и интересными моментами об игре в ответ на слова известного японского стримера, который только что закончил игру и чьи кадры смотрел Кодзима. Геймдиретор обсудил смысл псевдонима Снейка в MGS4 - Старый Снейк (он уже высказывал подобную мысль ранее в одном из онлайновых эссе). Если кратко, то главный герой преодолевает свою судьбу, передавая эстафету следующему поколению

Во вступлении Снейк говорит: "Война изменилась". Его кодовое имя также было изменено на "Старый Снейк". Буквы "I" и "S" были удалены из слова SOLID: "is" - или, другими словами, "быть" - у него было отнято; теперь он был Старым (OLD) Снейком. Точно так же и у Снейка, и у Логана отняли их место в новом мире. А какое место в мире есть для тех, у кого отняли саму их сущность? Все, что остается, это конец их истории - истории их ухода. Я попытался проделать тот же трюк, который вы видите в "Логане": одновременно написать "конец" для MGS4 и при этом постараться не заканчивать всю сагу