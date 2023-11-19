В словах актера, озвучивающего Снейка, нашли намек на выход Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Дэвид Хейтер, актер, озвучивавший Солида и Нейкеда Снейка в серии Metal Gear Solid, опубликовал твит, который, по мнению поклонников, может намекать на появление Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в который войдут игры, отсутствующие в сборнике, вышедшем в октябре.

Точнее, Хейтер опубликовал в Twitter фотографию, на которой он стоит рядом со скульптурой Олд Снейка из Metal Gear Solid 4, сопроводив ее сообщением "У меня на днях была очень интересная встреча", что заставило поклонников насторожиться.

Понятно, что Хейтер мог просто написать сообщение без каких-либо скрытых мотивов, но следует отметить, что, несмотря на критику, которой подверглась Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, вполне вероятно, что "второй том" рано или поздно появится, учитывая, что в сборник не вошли любимые фанатами игры.

Мало того, в файлах сборника были обнаружены прямые ссылки на Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 5 и Metal Gear Solid: Peace Walker, т.е. на игры, не вошедшие в сборник. Кроме того, на официальном сайте Konami были обнаружены три иконки плейсхолдера для вышеупомянутых игр. Таким образом, вероятность того, что Konami планирует выпуск Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, достаточно высока.