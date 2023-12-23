Дэвид Хейтер, оригинальный голос Снейка, наконец-то поиграл в Metal Gear Solid V

Актер Дэвид Хейтер озвучивал Солида Снейка практически во всех частях Metal Gear Solid, и вот спустя много лет он наконец-то сыграл в пятую часть серии - в ней его заменил Кифер Сазерленд - и лаконично поделился своими впечатлениями.

Ладно, я оттягивал этот момент годами..... Кроме того, что Снейк говорит через гортань? Это довольно забавная игра. (Он поднимает кулак в воздух) "KOJIMAAAAAAAAA" — написал он в шутливом тоне в посте, опубликованном на X (бывший Twitter)

После того как он сказал, что "откладывал ее на годы", он признался, что "игра довольно забавная" (возможно, это не очень тонкая отсылка к фразе "ты довольно хорош", звучащей в ряде игр серии Metal Gear?), после чего отметил, что "Ларингитский Снейк" не вызвал должного интереса. В последнем предложении актер слегка намекнул на свою неприязнь к разработчику игр Хидео Кодзиме.

По его собственному признанию, знаменитый разработчик даже не сделал Хейтеру предложения вернуться к роли культового персонажа в (тогда еще) предстоящей пятой части серии. Вместо него роль Биг Босса исполнил канадский актер Кифер Сазерленд, известный, в частности, по роли в сериале "24 часа". Еще до выхода игры это было весьма спорным изменением для фанатов, а позже удивление возросло еще больше, когда выяснилось, что главный герой в игре говорит относительно мало.

Однако, похоже, Konami все-таки предложила актеру вновь исполнить роль Снейка в будущем. Рекламируя вышедший некоторое время назад сборник Metal Gear Solid Master Collection, Хейтер упомянул, что это "только начало". В грядущем ремейке "тройки" Metal Gear Solid Delta будут использованы оригинальные - хотя, возможно, и ремастированные - записи голосов персонажей, но не исключено, что актера настигнут дополнительные проблемы.

Стоит напомнить, что у Metal Gear Solid Delta пока нет определенной даты релиза. Известно лишь, что она выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игра представляет собой полный ремейк MGS 3: Snake Eater, созданный в том же формате, что и обновленные версии первых частей Resident Evil от Capcom. Персонажи, сюжет и локации останутся примерно теми же, а визуальная и техническая составляющие, разумеется, будут улучшены.