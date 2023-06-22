Konami в будущем может выпустить обновленные версии Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5

Konami наконец-то прислушалась к просьбам игроков и вернулась к культовой серии Metal Gear Solid. Компания уже успела анонсировать ремейк Metal Gear Solid 3 и внушительные сборник ремастеров Metal Gear Solid Collection Vol. 1, который включает в себя сразу 6 классический частей франшизы. Однако это далеко не все, что могут готовить японские разработчики для игроков. Недавняя находка намекает, что в будущем Konami может обновить последние игры в серии: Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5.
На вероятный ремастер последних частей Metal Gear Solid указывает официальный сайт сборника Metal Gear Solid Collection Vol. 1. Внимательные геймеры проанализировали страничку игры и обнаружили там специальные кнопки-заполнители. Они привязаны к Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear Solid 5. Такие же кнопки есть и на других играх серии, если перейти по ним то можно увидеть развернутую информацию о проекте с предложением приобрести обновленное издание игры.
Не исключено, что это официальный сайт Metal Gear Solid еще просто находится в процессе наполнения, поэтому в нем могут быть неточности или отсутствующие переходы. Однако сам факт того, что Konami вернулась к своей самой популярной франшизе отрицать нельзя. Уже в скором времени выйдут обновленные версии классических частей Metal Gear Solid, а после этого релиз улучшенных изданий Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid 5 останется лишь вопросом времени.
Необходимо просто доделать 5-ю часть и всё.
Пока не начинается повтор после середины всего, что было, все идеально, а потом после корабля - это писец полный. Стало скучно все тоже самое перепроходить второй раз до якобы полных титров и настоящей концовки. Этот твист Кодзимы видимо для супер фанатов, но не для меня.
Если бы было всё так просто Кодзима и сам бы всё доделал.
Это же не твист для супер фанатов) Просто игру не допилили. Вот и получилась хрень со всеми этими заданиями, которые надо проходить снова и снова. Доработали бы её уже нормально, сюжетные правки внесли. Игра то отличная. Подпортили её только терки Кодзимы и Konami.
Причем здесь Кодзима, ему не дали доделать игру и кикнули из конами, там 3я локация должна была быть и история с падшим Чико.
А чего не дали доделать? Потому что растрачивал бюджет Konami и затягивал время. Естественно, издателю это терпеть надоело.
Сомневаюсь что конами будет настолько тратиться.
на что тратится? на готовый продукт? Ремастер не ремейк . Текстуры подтянут и готово.
Единственный гемор может возникнуть только с портом мгс 4 на пк. Но её раскупят как горячие пирожки - ибо данный шедевр за пределы пс3 не выходил
ну так они не потратились даже на ремастеры 1,2,3частей.Первой части mgs 23 года.,они зажали hd текстуры для нее,хотя были ремастер.2-3 уже емсть ремастеры на боксе,их они просто портируют,улучшать не будут. А в этой коллекции первая часть выйдет с оригинальной графикой с ПС1.И это они продают за 60 баксов. Все что они сделали собрали 5 частей в кучу
Фронтендеры Konami как обычно)
А вот это интересно.
Уже хватает Metal Gear Survive, спасибо, не надо нам "новых взглядов" от Конами.
MGS4 даже на ps4 не портировали, они вроде как исходники просрали как с ninja gaiden 2 было, что бы ее портировать, считай с нуля ее придется разрабатывать. Так что вероятность того, что mgs 4 портируют на новое поколение-крайне мала.
так там уже ремейк надо делать, она старовата для ремастера
MGS 4 - да, было бы хорошо. А MGS V надо не обновлять, а переделывать, полностью вырезав вторую половину игры и интегрировав её сюжетные составляющие в первую.
Без клаво/мыши.
Надеюсь, что в обновлённом Metal Gear Solid 5 выпустят, как законченный продукт. А то текущий MGS5 всё ещё недоделанный. Нету эпизода 51.
P.S.: Похоже, что Konami уже берёт пример у CAPCOM, который активно перевыпускают серии Resident Evil.
только делают это на минималках
capcom тоже начинали с ремастера зеро и ремастера ремейка
а metal gear solid sons of liberty будет чего то я затупила ))))) я на PS 2 её в свое время на всех соложностях прошла все жетоны собрала
Да, она входит в первую коллекцию ремастеров, которая выйдет 24 октября:
https://www.playground.ru/metal_gear_solid_2_substance/news/gejmplejnyj_trejler_metal_gear_solid_collection_vol_1_raskryvaet_platformy_sostav_izdaniya_i_datu_vyhoda-1633386
спасибо не заметила поста )) прошу прощения
Жду, особенно на 4 часть надо посмотреть!
Там геймплея на три часа)
Хотя мне все части нравятся. Просто я стараюсь быть объективен.
Проста я её только и не играл, вот и вся фишка )))
Ничего не потеряешь если на ютубе посмотришь.
У тебя какие личные проблемы с 4 частью? Или тебе не хватает общения?
Друг, я много игр прошел на ютубе и некоторые даже сам поиграл.
Так что да, она у меня была на пс3, но я не успел поиграть, и да есть современные эмуляторы для этого дела тоже.
Но всё же
Да. Просто я решил курить сигу каждый раз когда закуривал Солидный змей и проблевался.
в пятой части и сюжета нет! кодзимка не может без нормальных сценаристов поэтому его и выгнали распиаренного якута