Фанаты считают Metal Gear Solid 3 лучшей игрой в серии

Серия Metal Gear Solid оставила свой след в игровой индустрии еще в 1998 году. В последующие годы франшиза разошлась тиражом в 60 миллионов копий, а пятая игра основной серии не так давно отметила восьмилетний юбилей.
С таким богатым наследием всегда велись споры о лучшей игре в серии. И хотя у каждого есть свои фавориты, поклонники считают Metal Gear Solid 3 лучшей игрой во всей серии.
Пользователь Reddit недавно попросил фанатов выбрать любимую игру этой культовой франшизы, и большинство, похоже, остановилось на третьем релизе. Что делает Metal Gear Solid 3 лучше остальных, так это то, что эта часть доработала устоявшуюся формулу IP до совершенства.
Игра усилила скрытность благодаря системе камуфляжа, побуждая игроков адаптироваться к окружающей обстановке. Это добавило дополнительный элемент тактики в каждую схватку, сделав их более запоминающимися.
Metal Gear Solid 3 также стала визуальной витриной 2004 года. Мрачная атмосфера, приглушенные цвета и невероятная невероятная анимация - в этой игре Хидео Кодзима создал кинематографический опыт, опередивший свое время.
Повествование, несомненно, было самым запоминающимся аспектом этой игры. Персонажи, такие как Босс и Снейк, обладают большей глубиной, чем типичные игровые персонажи, каждый из которых руководствуется сложными мотивами.
Хотя Снейку изначально поручено убить Босса, своего бывшего наставника, повествование не такое черно-белое, как можно было бы ожидать, что привело к невероятным сюжетным поворотам на протяжении всей истории.
После того как Konami вновь проявила интерес к этому IP, Metal Gear Solid 3 теперь можно играть на современном оборудовании. Однако нынешний порт игры не самый лучший, получивший негативные отзывы при выходе.
Тем не менее, грядущий ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выглядит весьма многообещающе в последних геймплейных кадрах, демонстрируя потрясающие визуальные эффекты и обновленную механику этой классической игры.
1 часть Forever
Правильно считают.
Я ядерный, я дикий...
мне больше всего понравилась первая часть. до сих пор помню: снейк, снейк! СНЕЙК !!!