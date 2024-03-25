Konami делает все возможное, чтобы сделать MGS Delta в "современном стиле", не меняя при этом базовую часть

Внимание Konami к мнениям игроков и будущему Metal Gear Solid является основой для более широких дискуссий, которыми поделился продюсер Нориаки Окамура о работе своей команды над MGS Delta, ремейком Snake Eater.
На так называемом подкасте "Горячая линия производства", организованном компанией Konami, японский разработчик затронул целый ряд вопросов, связанных, в первую очередь, с будущим знаменитой саги Metal Gear, "доставшейся в наследство" от Хидео Кодзимы.
В разговоре на эту тему Окамура особо подчеркнул, что "нашей команде важно не ограничиваться "единственной" Master Collection, а создать Metal Gear в современном стиле, проект, соответствующий потребностям сегодняшних геймеров. Но MGS должен оставаться MGS, поэтому в Metal Gear Solid Delta Snake Eater мы внесем изменения в графику и другие аспекты, но при этом постараемся сохранить неизменными пейзажи, звуковое сопровождение и базовые элементы геймплея".
В более позднем отрывке ролика продюсер Konami объясняет, что "разработка идет полным ходом. Мы делаем все возможное. Многие из разработчиков оригинальной MGS 3 по-прежнему с нами и участвуют в создании ремейка, другие же решили пойти по новому пути. Количество людей, которые не знают MGS, растет, поэтому я хочу сделать что-то, чтобы "восстановить баланс", так что я думаю, что наша миссия заключается в том, чтобы убедиться, что мы сможем защитить и сохранить память о Metal Gear".
Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater на платформах PS5, Xbox Series X/S и PC предположительно состоится в 2024 году.
Без оптимизации и с микротранзакциями что ли?
Само собой, UE5 же. Русского так же не будет