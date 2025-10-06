Студия разработчиков Metal: Hellsinger закрывается в связи с сокращениями в Funcom

Студия The Outsiders (также известная как Funcom Stockholm), ответственная за Metal: Hellsinger и Metal: Hellsinger VR, столкнулась с сокращениями. В результате студия закрывается. Согласно официальному сайту Funcom, в студии работало около 60 сотрудников.

О закрытии было объявлено в заявлении основателя The Outsiders Дэвида Голдфарба в социальных сетях. В нём говорится:

У меня не было времени осмыслить эту новость, но все мы в The Outsiders и Funcom Stockholm пострадали от увольнений в Funcom, и наша студия, которой было 10 лет, закрывается.



Многие из нас пережили почти смертельный опыт много лет назад, когда закрыли Darkborn, и благодаря преданности команды и её нежеланию уходить, на свет появилась Metal: Hellslinger. Для меня это навсегда останется важным событием, и я буду бесконечно благодарен за то, что нам удалось это сделать, а также за замечательную команду и партнёров, благодаря которым это стало возможным.

Гольдфарб заявил, что студия надеется создать что-то ещё лучшее, и что пострадавшие разработчики хотят попытаться «продолжить работу в какой-то новой форме».

Это произошло вскоре после того, как на прошлой неделе Funcom объявила о сокращениях, заявив о намерении сосредоточиться на поддержке онлайн-сервисов Dune: Awakening. Точное количество уволенных сотрудников во всех офисах Funcom остаётся неизвестным.