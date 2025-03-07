Бывший разработчик SNK поделился нереализованными идеями для Metal Slug 3

Metal Slug 3 славится своей безумной фантазией, но, как выяснилось, она могла быть ещё абсурднее. Бывший разработчик SNK и Nazca Corporation, известный как Akio, поделился на X (бывший Twitter) нереализованными идеями для игры.

Одной из задумок был футбольный матч между Марко и армией Мордена, где мяч нужно было загнать в механизм, чтобы опустить разводной мост. Враги могли бы даже носить судейскую форму!

Также планировалась лыжная погоня в стиле Джеймса Бонда с прыжком на танке SV-001 прямо в воздушный бой. А ещё — механика дверей, которые можно открыть только с помощью свиньи нужного размера.

Среди других идей — затонувший город, мини-игра с подбором фальшивых ключей и система обезвреживания бомб в духе шпионских фильмов.

Некоторые из этих идей, возможно, появятся в Black Finger Jet — духовном наследнике Metal Slug, над которым сейчас работает Akio.