Релиз Metal Slug Tactics состоится в 2024 году

Мы еще далеки от точной официальной даты выпуска, но у Metal Slug Tactics тем временем есть период выпуска, объявленный командой разработчиков Leikir Studio, которая планирует выпустить ее в 2024 году.

Тактическая игра на тему знаменитого шутера для Neo Geo должна была выйти еще пару лет назад, но затем была отложена несколько раз. Проблема в том, что более точные сроки в этом отношении не были предоставлены, поэтому даже простое наличие информации о годе выпуска — хороший шаг вперед.

Поэтому представитель команды сообщил, что Metal Slug Tactics выйдет в 2024 году, сообщив об этом непосредственно на канале Discord, посвященном игре, но пока без точной даты выпуска.

«2023 год подходит к концу, и многие из вас ждут новостей о Metal Slug Tactics. В наших постоянных усилиях сделать игру достойной франшизы Metal Slug и ваших ожиданий, мы решили выпустить Metal Slug Tactics в 2024 году. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам больше в новом году. Спасибо за понимание и терпение, увидимся в 2024 году!»

Игра Metal Slug Tactics, анонсированная в июне 2021 года, уже несколько лет находится в разработке, а команда Leikir тем временем была приобретена Focus Home Interactive.