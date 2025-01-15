Metaphor ReFantazio получила обновление 1.11 с разнообразными улучшениями

Atlus выпустила обновление 1.11 для своей популярной JRPG Metaphor ReFantazio, добавив множество улучшений и исправлений. Апдейт доступен с 14 января на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X|S.

Основным изменением стала оптимизация системы управления командой. Теперь игроки могут менять боевую расстановку и состав группы прямо с экрана выбора снаряжения, что значительно ускоряет процесс.

В инвентаре появились новые ярлыки и вкладка для классификации предметов. Это упрощает поиск нужных вещей, например, лечебных или вспомогательных предметов, делая меню более удобным.

Обновление также устранило ряд багов и глюков, улучшило отзывчивость интерфейса и управление камерой. Пользователи Windows 11 заметят снижение задержки ввода при использовании контроллеров.

Эти изменения делают Metaphor ReFantazio ещё более комфортной для игроков, укрепляя её статус одной из лучших JRPG от Atlus.