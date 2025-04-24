Продажи Metaphor: ReFantazio на ПК приятно удивили Atlus

Ролевая игра Metaphor: ReFantazio от авторов Persona стартовала с оглушительным успехом — уже за первые сутки было продано более миллиона копий. Это делает её самой быстропродаваемой игрой в истории Atlus. Особенно удивили разработчиков продажи на ПК — по словам геймдиректора Кацуры Хасино, в компании ожидали куда меньшую долю с этой платформы.

Для Хасино это первый релиз, который изначально вышел на нескольких платформах, включая ПК, и он признался, что доволен таким шагом. Согласно опросам, всё больше игроков предпочитают запускать тайтлы Atlus именно на компьютере.

Разработчики уверены: важна не только игра, но и свобода выбора устройства. Успех Metaphor: ReFantazio укрепил надежды фанатов, что Persona 6 тоже не станет эксклюзивом, а выйдет сразу на всех ключевых платформах.