Создатель Metaphor: ReFantazio намекнул на продолжение серии

Кацуро Хасино, глава студии Zero и создатель популярной JRPG Metaphor: ReFantazio, дал новые поводы для оптимизма поклонникам игры. В недавнем интервью Game Informer он поделился планами на будущее серии.

Спустя более года после релиза Metaphor: ReFantazio остаётся в центре внимания игроков благодаря глубокой проработке персонажей, инновационной системе классов и уникальному сеттингу. Хасино отметил, что эти элементы были особенно высоко оценены фанатами, и подчеркнул, что серия имеет потенциал стать флагманской для Studio Zero.

По словам создателя, команда продолжает активно развивать проект. Хотя официального анонса сиквела пока не было, текущие заявления вселяют надежду на продолжение истории. Потенциальная новая часть могла бы исправить недочёты оригинальной игры, расширить мир Metaphor и предложить свежие игровые механики, сохранив уникальный стиль JRPG.

Хасино подчеркнул, что цель Studio Zero — сделать Metaphor полноценной серией с долгосрочной перспективой. Любители оригинала могут ожидать, что в будущем они снова окунутся в богатый мир Metaphor, где сочетание проработанных персонажей и захватывающего геймплея станет ещё более выразительным и увлекательным.