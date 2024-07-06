Сюжетный трейлер Metaphor: ReFantazio настраивает на эпическое фэнтезийное путешествие

В 2024 году Atlus уже успела отличиться: Persona 3 Reload, Unicorn Overlord и Shin Megami Tensei 5: Vengeance стали одними из лучших релизов года, но самый крупный (потенциально) релиз года все еще находится в разработке. Metaphor: ReFantazio набирает обороты благодаря многочисленным показам в последние месяцы, и вот Atlus представила еще один новый сюжетный трейлер для фэнтезийной ролевой игры.
Metaphor: ReFantazio поставит игроков на место молодого человека, который отправляется на поиски спасения королевства Эухрония, чтобы снять проклятие, наложенное на наследного принца, который к тому же оказался его другом детства. Ключ к этому? Победить злодея Луи, в то время как королевство погрузилось в хаос после убийства короля.
Обо всем этом и многом другом рассказывает новый трейлер игры, в котором также можно увидеть бои, некоторых персонажей и локации, а также многое другое.
Metaphor: ReFantazio выйдет для PS5, Xbox Series X/S, PS4 и PC 11 октября.