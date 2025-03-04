4A Games подтвердила, что продолжает работать над следующей Metro

Некоторые из разработчиков, ранее занимавшихся созданием серии Metro в 4A Games Ukraine, создали собственную студию под названием Reburn. На прошлой неделе они уже анонсировали свою первую игру, La Quimera.
Однако 4A Games все еще существует и продолжает развивать серию Metro, а потому, возможно, посчитала, что было немного непонятно, когда в пресс-релизе Reburn назвала себя бывшим разработчиком Metro. Компания сделала официальное заявление, в котором пожелала своим коллегам успехов в работе над La Quimera и объяснила, что они продолжают работать над серией Metro.
Мы - команда, создавшая и создающая игры Metro, которые вы знаете и любите. Мы по-прежнему делаем следующую Metro с Дмитрием Глуховским, теми же основателями, руководством, разработчиками и почти 20-летним опытом работы над серией. В работе находится и другой наш новый IP-проект. Мы расскажем больше о них, когда будем готовы. Мы гордимся своими украинскими корнями и большинством нашей разнообразной команды. Мы делаем игры из наших офисов в Киеве и Слиме. Сейчас у нас есть студии в двух странах, но большинство нашей команды остается в Украине - примерно 150 человек из 200 с лишним. Остальные работают в Мальте или удаленно.
Причина разделения компании объясняется следующим образом:
Мы продолжали тесно сотрудничать с нашими оставшимися украинскими коллегами из «4A Games Ukraine» над Metro Exodus в рамках аутсорсинга под нашим руководством. После выхода Metro Exodus и DLC мы создали еще одну киевскую студию под названием 4A Games Limited и приняли еще около 50 наших коллег, чтобы продолжить работу с нами, в то время как 4A Games Ukraine продолжила заниматься своим собственным проектом La Quimera как совершенно отдельная организация и недавно переименовала себя в Reburn.
Как оказалось, между украинскими студиями нет никаких разногласий, и в заключение 4A Games «желает им всяческих успехов», а затем заявляет, что пришло время «вернуться к созданию Metro»
Теперь всю игру будем ехать обратно в метро?
:)
Да и по тем же локациям только с конца в начало.
Для меня метро годнота. Все части по нескольку раз прошел, а сталкер не смог ни одной части пройти, хоть и пытался и несколько раз начинал.
Совсем разные игры, атмосферы, и посыл. Ексодус топовая игра, но меня разочаровало отсутствие самого метро, и ощущения чего то мистического в туннелях.
Потому что Ексодус эта игра не про метро и название надо было убрать, а оставить только Ексодус
Смысле отсутствие самого метро? Так каждой серий игр метро все происходит как раз таки под землей изредка Артем выходит наружу ради определённого сюжета как это было последнем еходусе.
Надеюсь на этот раз он говорить будет
Так молчание это погружение игрока в игру. Типа Анька чпокалась не с Артемом, а с нами. Мы и есть Артем
Там будет другой ГГ, так что возможно будет говорить
Интересная теория... А то что в 3 части к нему обращаются, мы должны по твоему у себя в голове все проворачивать
Фигово одно, Metro должно выйти в этом или следующем году, а даже никакого маленького тизера не было, такое чувство что они его только начали делать
Ждем лета, может ранее покажут
Они так акцентируют внимание на украинских разработчиков, надеюсь не нагадят политотой, учитывая о ком они делают игру, хотя скорее где.
надейся)
Мне Исход понравился, последняя миссия в Новосибе так просто шедевр, даже частично не хочу спойлерить для тех, кто, возможно, еще не играл, но всячески советую. Надеюсь, следующая игра будет в том же формате и качеством не хуже.
Надеюсь анонс будет скоро
и какаяже концовка будет считаться каноничной?
ееее топчик
очень жду
вроде как обещали в этом году анонс или то был слух
Ты чё тут персонаж был недавно, который утверждал что метро готово, и если бы не 2 сталкер, то уже вышла бы в 24 году
Хоть Сталкач 2 и вышел в 24, а набирать обороты начнёт в этом..