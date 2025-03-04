4A Games подтвердила, что продолжает работать над следующей Metro

Некоторые из разработчиков, ранее занимавшихся созданием серии Metro в 4A Games Ukraine, создали собственную студию под названием Reburn. На прошлой неделе они уже анонсировали свою первую игру, La Quimera.

Однако 4A Games все еще существует и продолжает развивать серию Metro, а потому, возможно, посчитала, что было немного непонятно, когда в пресс-релизе Reburn назвала себя бывшим разработчиком Metro. Компания сделала официальное заявление, в котором пожелала своим коллегам успехов в работе над La Quimera и объяснила, что они продолжают работать над серией Metro.

Мы - команда, создавшая и создающая игры Metro, которые вы знаете и любите. Мы по-прежнему делаем следующую Metro с Дмитрием Глуховским, теми же основателями, руководством, разработчиками и почти 20-летним опытом работы над серией. В работе находится и другой наш новый IP-проект. Мы расскажем больше о них, когда будем готовы. Мы гордимся своими украинскими корнями и большинством нашей разнообразной команды. Мы делаем игры из наших офисов в Киеве и Слиме. Сейчас у нас есть студии в двух странах, но большинство нашей команды остается в Украине - примерно 150 человек из 200 с лишним. Остальные работают в Мальте или удаленно.

Причина разделения компании объясняется следующим образом:

Мы продолжали тесно сотрудничать с нашими оставшимися украинскими коллегами из «4A Games Ukraine» над Metro Exodus в рамках аутсорсинга под нашим руководством. После выхода Metro Exodus и DLC мы создали еще одну киевскую студию под названием 4A Games Limited и приняли еще около 50 наших коллег, чтобы продолжить работу с нами, в то время как 4A Games Ukraine продолжила заниматься своим собственным проектом La Quimera как совершенно отдельная организация и недавно переименовала себя в Reburn.

Как оказалось, между украинскими студиями нет никаких разногласий, и в заключение 4A Games «желает им всяческих успехов», а затем заявляет, что пришло время «вернуться к созданию Metro»