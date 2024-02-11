Вышел трейлер «Метро: Проводник Exodus», который является портом самой первой сюжетной модификации в серии на официальный SDK «Metro: Exodus».
Отвечает за перенос на движок «Исхода» студия 3 Game Studio. Сам мод разработали наши единомышленники из Green Games Group, которые в настоящее время заняты созданием мода «Наследие» по мотивам некоторых московских книг «Вселенной Метро».
В моде обещают убрать подзагрузку на локациях и переработать локацию Москва.
Исход» — первого из известных нам модов, который последовательно разрабатывался на движках всех трёх основных игр серии: Metro Redux, Last Light, Exodus!
Вышел трейлер "Метро Exodus Проводник"
Вышел трейлер «Метро: Проводник Exodus», который является портом самой первой сюжетной модификации в серии на официальный SDK «Metro: Exodus».
Писец, голоса не соответствуют происходящему, какие то дети озвучивают.🤦♂️
В True Stalker тоже самое. Можно перетерпеть.
годно
для игры в мод нужна оригинальная игра будет кто в курсе?
Так на следующий день на торренте будет лежать репак хоть с оригинальной хоть с какой угодно игрой!
Нужна оригинальная игра для запуска Exodus sdk
спасибо за ответ
Вопрос по геймплею.
В оригинале есть невидимое ограничение на количество одновременно носимых неустановленных на оружие частей, таких как лазерные целеуказатели, стволы и прочая.
В моде будет снято это ограничение? Чтобы не нужно было изгаляться с выбрасыванием прокаченного оружия на землю, дабы сохранить части хотя бы в установленном виде.
можно модифицировать свои пушки с помощью рюкзака все ограничения сняты
От это как мёдом помазал!)
озвучено профессиональными программистами?)
это у Green games Group надо узнавать я только порт делаю
Жуть какая
поддержку рейтрейсинга ждать?
Игра будет запускаться на Exodus sdk если поддерживается видео карта с RTX то будет работать