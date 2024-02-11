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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 514 оценок

Вышел трейлер "Метро Exodus Проводник"

3 GAME STUDIO
Новости

Вышел трейлер «Метро: Проводник Exodus», который является портом самой первой сюжетной модификации в серии на официальный SDK «Metro: Exodus».

Отвечает за перенос на движок «Исхода» студия 3 Game Studio. Сам мод разработали наши единомышленники из Green Games Group, которые в настоящее время заняты созданием мода «Наследие» по мотивам некоторых московских книг «Вселенной Метро».

В моде обещают убрать подзагрузку на локациях и переработать локацию Москва.

Исход» — первого из известных нам модов, который последовательно разрабатывался на движках всех трёх основных игр серии: Metro Redux, Last Light, Exodus!

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
SharpAelinor

Писец, голоса не соответствуют происходящему, какие то дети озвучивают.🤦‍♂️

5
antonborisov198

В True Stalker тоже самое. Можно перетерпеть.

1
LincolnRimes

годно

2
LincolnRimes

для игры в мод нужна оригинальная игра будет кто в курсе?

2
MythicalTiernan

Так на следующий день на торренте будет лежать репак хоть с оригинальной хоть с какой угодно игрой!

1
3 GAME STUDIO

Нужна оригинальная игра для запуска Exodus sdk

3
LincolnRimes 3 GAME STUDIO

спасибо за ответ

1
antonborisov198

Вопрос по геймплею.
В оригинале есть невидимое ограничение на количество одновременно носимых неустановленных на оружие частей, таких как лазерные целеуказатели, стволы и прочая.
В моде будет снято это ограничение? Чтобы не нужно было изгаляться с выбрасыванием прокаченного оружия на землю, дабы сохранить части хотя бы в установленном виде.

1
3 GAME STUDIO

можно модифицировать свои пушки с помощью рюкзака все ограничения сняты

3
antonborisov198 3 GAME STUDIO

От это как мёдом помазал!)

1
Alex Row

озвучено профессиональными программистами?)

1
3 GAME STUDIO

это у Green games Group надо узнавать я только порт делаю

3
WARWAR556

Жуть какая

0
Stylusss

поддержку рейтрейсинга ждать?

0
3 GAME STUDIO

Игра будет запускаться на Exodus sdk если поддерживается видео карта с RTX то будет работать

0