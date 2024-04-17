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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 855 оценок

Знаменитая серия Metro получила самую большую скидку в Steam

Gutsz
Новости

На фоне регулярных распродаж в цифровом магазине Steam появилось действительно интересное предложение. Оно будет интересно в первую очередь поклонникам шутеров и постапокалиптического сеттинга. На площадке можно приобрести по сниженной цене все игры серии Metro, включая сюжетные дополнения и выпущенные ремастеры. На всю франшизу действует самая большая скидка за всю её историю.

Приобрести комплект игр в серии Metro можно со скидкой 89%. Это предложение будет особенно выгодно на фоне повторной популярности Fallout и сериала по мотивам игры, который возвращает интерес к постапокалипсису в различных его формах. Официально игры не продаются на территории России, но их можно купить в Турции всего за 6.89$ или в Казахстане за 3360₸.

Бандл за эту цену включает в себя всю трилогию, включая дополнения к последней части:

  • Metro Exodus
  • Пропуск дополнений для Metro Exodus
  • Metro Last Light: Redux
  • Metro 2033: Redux
4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Oscilograf

Ну разумеется в РФ оно не продается. Да и зачем это покупать, если есть торренты, там скидка еще больше.

0
Demon-Lord

Свой геймдев нормально развивать не хотим, так будем воровать - правильно, верными стопами идете, товарищ!

-10
Oscilograf Demon-Lord

воровать? а у них что-то пропало? их копия "метро" у них никуда не делась. А финансировать тероризм не умно.

6
Demon-Lord Oscilograf

В смысле, ты воруешь у террористов игры?

-2