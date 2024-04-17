Знаменитая серия Metro получила самую большую скидку в Steam

На фоне регулярных распродаж в цифровом магазине Steam появилось действительно интересное предложение. Оно будет интересно в первую очередь поклонникам шутеров и постапокалиптического сеттинга. На площадке можно приобрести по сниженной цене все игры серии Metro, включая сюжетные дополнения и выпущенные ремастеры. На всю франшизу действует самая большая скидка за всю её историю.
Приобрести комплект игр в серии Metro можно со скидкой 89%. Это предложение будет особенно выгодно на фоне повторной популярности Fallout и сериала по мотивам игры, который возвращает интерес к постапокалипсису в различных его формах. Официально игры не продаются на территории России, но их можно купить в Турции всего за 6.89$ или в Казахстане за 3360₸.
Бандл за эту цену включает в себя всю трилогию, включая дополнения к последней части:
- Metro Exodus
- Пропуск дополнений для Metro Exodus
- Metro Last Light: Redux
- Metro 2033: Redux
Ну разумеется в РФ оно не продается. Да и зачем это покупать, если есть торренты, там скидка еще больше.
Свой геймдев нормально развивать не хотим, так будем воровать - правильно, верными стопами идете, товарищ!
воровать? а у них что-то пропало? их копия "метро" у них никуда не делась. А финансировать тероризм не умно.
В смысле, ты воруешь у террористов игры?