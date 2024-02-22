Metroid Prime 4, по слухам, выйдет в 2024 году

Надежный игровой инсайдер утверждает, что Metroid Prime 4 может выйти в 2024 году, при этом источник ранее слил информацию о Epic Mickey: Rebrushed до ее сегодняшнего анонса.

Хотя вчерашняя Nintendo Direct не была посвящена собственным играм от внутренних студий, а вместо этого демонстрировала игры от сторонних студий, это все равно было довольно крупное мероприятие, которое показало, сколько игр еще осталось на Switch до выхода Switch 2, который, по слухам, выйдет в 2025 году. Одна из игр, показанная на мероприятии, может даже послужить доказательством того, что долгожданный эксклюзив для Switch все еще на подходе.

Одним из самых больших сюрпризов сегодняшнего Direct стала игра Epic Mickey: Rebrushed, "верный" ремейк классической игры для Wii 2010 года, о котором фанаты просили уже очень давно. Несмотря на то, что за эти годы на игру было подано множество запросов, для большинства из нас стало большим сюрпризом то, что она была анонсирована на Direct.

Хотя это событие шокировало многих, одним из тех, кто был удивлен гораздо меньше, стал игровой инсайдер Джефф Грабб, который после Direct рассказал, что его источник сообщил ему о ремейке заранее. Интересно, что во время наблюдения Giant Bomb за партнерским шоукейсом Грабб также рассказал, что тот же источник сообщил ему, что Metroid Prime 4 планируется выпустить в 2024 году.

После того как Epic Mickey: Rebrushed, Грабб заявил, что ее анонс придал ему больше уверенности в том, что Prime 4 выйдет к концу года, поскольку тот же источник, который сообщил ему об этом, также сообщил ему о существовании Epic Mickey: Rebrushed. Конечно, слухи всегда следует воспринимать с щепоткой соли, но это стоит иметь в виду, если вы думали, что Prime 4 не выйдет на Nintendo Switch.

Я хочу сказать, что подтверждение этого факта дает мне больше уверенности в том, что мы получим Metroid Prime 4 в этом году. Слухи о Epic Mickey Rebrushed я получил из того же источника.