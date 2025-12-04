Nintendo представила релизный трейлер шутера Metroid Prime 4: Beyond

С момента первого анонса Metroid Prime 4 прошло уже восемь лет, а с момента выхода Metroid Prime 3: Corruption — 18 лет. И вот сегодня, 4 декабря, состоялся релиз шутера Metroid Prime 4: Beyond — игры, о которой поклонники легендарной героини Самус Аран мечтали почти 20 лет.

Но прежде чем отправляться на загадочную планету Виврос, посмотрите релизный трейлер Beyond, чтобы лучше познакомиться с игрой. Трейлер больше сосредоточен на сюжете: прежде чем показать Самус в действии, мрачный голос за кадром описывает ее силу и сложную ситуацию, в которой она оказалась.

Metroid Prime 4: Beyond уже доступна эксклюзивно для Switch и Switch 2. Пользователи Nintendo Switch 2 могут оценить интуитивно понятное управление с помощью мыши и выбрать между графикой 4K или плавным геймплеем при 120 FPS в Full HD.

Кстати, разработкой шутера занимались 21 студия, включая разработчиков Luigi's Mansion, Mario Strikers и ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion.