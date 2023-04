Нил Бломкамп хотел бы поработать над экранизацией Metroid ©

Режиссер "Района № 9" Нил Бломкамп выразил желание поработать над экранизацией Metroid. За последние несколько десятилетий Голливуд часто пытался и терпел неудачу (или имел средний успех) с адаптациями видеоигр. Однако за последние несколько лет код, похоже, был взломан. Адаптации стали значительно лучше в кино и на телевидении, и даже худшие из них по крайней мере доставляют некоторое удовольствие, хотя и не идеальны.

С другой стороны, такие большие хиты, как The Last of Us, были осыпаны похвалами, помогая людям понять, что эти богатые игры могут стать отличными престижными телефильмами или массовыми блокбастерами в кинотеатрах. Несмотря на то, что "Братья Супер Марио в кино" получил неоднозначную реакцию критиков, в эти выходные фильм заработает миллиард долларов и пользуется успехом у широкой аудитории. Nintendo подтвердила, что планирует снимать больше экранизаций, и многие надеются, что такие франшизы, как Zelda, Metroid и другие, выйдут на большой экран.

В Твиттере режиссера фильма "Район № 9" Нила Бломкампа спросили, хотел бы он стать режиссером фильма о Metroid, и он очень просто ответил "да". У Бломкампа богатая история в научно-фантастическом жанре: "Район № 9", номинированный на "Оскар", и некоторые другие фильмы, такие как "Элизиум". У режиссера также есть опыт адаптации видеоигр. Летом этого года он собирается выпустить фильм по мотивам Gran Turismo.