Воронежский шутер "Миротворец" вышел в Steam

Издатель Strategy First решил откопать настоящий артефакт игровой индустрии — в Steam теперь можно купить «Миротворец» (он же M.I.A.: Mission in Asia). Изначально этот шутер вышел аж в 2009 году. Разработкой тогда занималась воронежская студия Burut CT — та самая, что создала UberSoldier и «Трудно быть богом».
Сюжет игры закручен вокруг некоего агента ФСБ, который оказался завербован спецслужбами вымышленной Примории. Когда его пытаются схватить за предательство, он прячется на территории соседней Славии. Ну и дальше начинается вся эта стрельба от первого лица.
В своё время «Миротворец» особой любви не снискал. Критики ругали игру за откровенно устаревшую графику, медленный геймплей и слабенький сюжет. Кстати, в Steam пока никто даже не рискнул оставить отзыв об игре.
Калотворец!
Ещё бы они исправленные версии продавали в Стиме, которые либо не работают, либо их приходится фиксить по два часа.
Это да.
Физика лучше чем в новом Battlefield
Как же плохо, просто максимально всрато и уныло.
На кой чёрт это откопали? )
Это же чистый стулкер судя по анимациям, графике и пушкам, даже бросок гранаты тот же
2004-2005 год) Но люблю иногда в треш погонять, да и весит он мало явно
2009
Ощущается как васянка на Сталкера
если тогда за устаревшую графику ругали, то что сейчас? некрофилия...
О да. Еще один трешак в коллекцию))))
О игруля с движком с Восточного Фронта.