Воронежский шутер "Миротворец" вышел в Steam

Издатель Strategy First решил откопать настоящий артефакт игровой индустрии — в Steam теперь можно купить «Миротворец» (он же M.I.A.: Mission in Asia). Изначально этот шутер вышел аж в 2009 году. Разработкой тогда занималась воронежская студия Burut CT — та самая, что создала UberSoldier и «Трудно быть богом».

Сюжет игры закручен вокруг некоего агента ФСБ, который оказался завербован спецслужбами вымышленной Примории. Когда его пытаются схватить за предательство, он прячется на территории соседней Славии. Ну и дальше начинается вся эта стрельба от первого лица.

В своё время «Миротворец» особой любви не снискал. Критики ругали игру за откровенно устаревшую графику, медленный геймплей и слабенький сюжет. Кстати, в Steam пока никто даже не рискнул оставить отзыв об игре.