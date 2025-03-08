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M.I.A.: Mission in Asia 25.09.2009
Экшен, Шутер, От первого лица
6.7 58 оценок

Воронежский шутер "Миротворец" вышел в Steam

Lunersun
Новости

Издатель Strategy First решил откопать настоящий артефакт игровой индустрии — в Steam теперь можно купить «Миротворец» (он же M.I.A.: Mission in Asia). Изначально этот шутер вышел аж в 2009 году. Разработкой тогда занималась воронежская студия Burut CT — та самая, что создала UberSoldier и «Трудно быть богом».

Сюжет игры закручен вокруг некоего агента ФСБ, который оказался завербован спецслужбами вымышленной Примории. Когда его пытаются схватить за предательство, он прячется на территории соседней Славии. Ну и дальше начинается вся эта стрельба от первого лица.

В своё время «Миротворец» особой любви не снискал. Критики ругали игру за откровенно устаревшую графику, медленный геймплей и слабенький сюжет. Кстати, в Steam пока никто даже не рискнул оставить отзыв об игре.

8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Калотворец!

7
Anglerfish

Ещё бы они исправленные версии продавали в Стиме, которые либо не работают, либо их приходится фиксить по два часа.

3
cthulhu42

Это да.

0
BENDJI

Физика лучше чем в новом Battlefield

2
Jarvis666

Как же плохо, просто максимально всрато и уныло.

1
Kalaka Whitewing

На кой чёрт это откопали? )

1
Ambrosian

Это же чистый стулкер судя по анимациям, графике и пушкам, даже бросок гранаты тот же

1
Челодой моловек 94

2004-2005 год) Но люблю иногда в треш погонять, да и весит он мало явно

0
bysaturn

2009

1
Гамер132

Ощущается как васянка на Сталкера

0
MalevolentGalileo

если тогда за устаревшую графику ругали, то что сейчас? некрофилия...

0
cthulhu42

О да. Еще один трешак в коллекцию))))

0
Marie Roswell

О игруля с движком с Восточного Фронта.

0