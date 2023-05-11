Miasma Chronicles 23.05.2023
7.2 42 оценки

Карта Miasma Chronicles "в 2-3 раза больше", чем в Mutant Year Zero: Road to Eden

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butcher69
Новости

Среди всех крупных релизов этого месяца легко забыть о таких играх, как Miasma Chronicles. Разработанная The Bearded Ladies из Mutant Year Zero: Road to Eden, действие игры разворачивается в недалеком будущем, когда нечто под названием Миазма вызывает проблемы. Несмотря на то, что это дань уважения ролевым играм старой школы PlayStation One, таким как Xenogears, скрытность, как и в Mutant Year Zero, все еще остается возможной.

Однако в целом Miasma Chronicles - это гораздо более масштабная игра. Eurogamer поговорил с ведущим продюсером Марком Паркером, который рассказал, что карта мира в два-три раза больше, чем в Road to Eden. Она также полна побочных заданий и уникальных врагов, включая бандитов, жестоких древесных существ под названием Шептуны и существ-лягушек в доспехах.

Вы встретите пасхальные яйца (например, постеры команды разработчиков) и всевозможные визуальные детали. Конечно, в игре также много контейнеров и ящиков, которые нужно опустошить, и зданий, которые нужно исследовать.

Miasma Chronicles выйдет 23 мая для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
sarmanos

Спасибо, заценю.

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Rаyden

Очень жду. Прошлая была весьма неплоха.

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