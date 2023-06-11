Microsoft Flight Simulator 2024 2024 г.
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Microsoft анонсировала Microsoft Flight Simulator 2024

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butcher69
Новости

Громкие моменты с Xbox Games Showcase продолжают появляться с невероятной скоростью, и Microsoft только что представила Microsoft Flight Simulator 2024 - еще один сюрприз.

С помощью впечатляющего трейлера компания Microsoft анонсировала Microsoft Flight Simulator 2024, который представляет собой еще один сильный дебют для Xbox Game Pass, услуги подписки, в рамках которой Xbox Game Studios выкладывает все свои игры в день запуска.

Microsoft Flight Simulator 2024 был представлен как новое поколение в легендарной серии и обещает еще больше усовершенствовать все те ценности, которые были продемонстрированы в последней игре, ставшей огромным хитом.

Microsoft Flight Simulator 2024 появится в 2024 году для Game Pass, Xbox Series и PC.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
sapov

Этакий сноуранер на самолётах. Надеюсь выйдет нормально.

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the gift of understanding

Вый деи обычный унылый симулятор., от него нечего нового как и от стальных не стоит ждать

-5
ZackSnyder

ну теперь кроме полетов вагон активностей в разных сферах. прямо эталонная игра для пасса

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