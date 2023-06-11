Microsoft анонсировала Microsoft Flight Simulator 2024 ©

Громкие моменты с Xbox Games Showcase продолжают появляться с невероятной скоростью, и Microsoft только что представила Microsoft Flight Simulator 2024 - еще один сюрприз.

С помощью впечатляющего трейлера компания Microsoft анонсировала Microsoft Flight Simulator 2024, который представляет собой еще один сильный дебют для Xbox Game Pass, услуги подписки, в рамках которой Xbox Game Studios выкладывает все свои игры в день запуска.

Microsoft Flight Simulator 2024 был представлен как новое поколение в легендарной серии и обещает еще больше усовершенствовать все те ценности, которые были продемонстрированы в последней игре, ставшей огромным хитом.

Microsoft Flight Simulator 2024 появится в 2024 году для Game Pass, Xbox Series и PC.