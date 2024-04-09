Microtopia позволит управлять колонией микроскопических роботизированных муравьёв

Разработчики студии Phormic анонсировали новую стратегию под названием Microtopia, в которой геймерам предстоит выступить в роли лидера колонии робо-муравьев.

Игроки будут исследовать острова, покрытые электронными отходами, и строить на них микроскопические муравьиные поселения. Основной упор будет сделан на добыче ресурсов, строительстве зданий и укладке дорожек, по которым муравьи будут перемещаться и выполнять различные задания.

Одной из ключевых особенностей Microtopia станет программируемая логика поведения муравьев. Тут предстоит использовать сенсоры и логические вентили для оптимизации цепочек поставок и специализации своих подопечных. Кроме того в игре будет представлено древо технологий, раскрывающее новые возможности по мере продвижения в игре.

Основной целью в Microtopia будет являться сохранение видового разнообразия. Игрокам нужно будет создавать королев, которые отправятся на брачные полеты на другие острова для основания новых поселений. Помимо рабочих муравьев, игроки смогут разводить и другие виды, такие как шахтеры, ученые или крылатые основатели колоний.

Разработчики обещают, что игроки столкнутся с выбором: создать экосистему сбалансированного развития, сохраняя равновесие между производством и загрязнением окружающей среды, или же жестоко эксплуатировать ресурсы, оставляя после себя лишь руины.

Планируется выпуск игры в этом году, но уже сейчас страница проекта доступна на платформе Steam.