Фанаты продолжают разработку модификации для улучшения Heroes of Might and Magic 7 ©

Компания Ubisoft не балует поклонников Heroes of Might and Magic. К счастью, серия имеет большое и активное моддинг-сообщество, которое самостоятельно разрабатывает различные части серии. Самый свежий пример тому — новая версия модификации Heroes of Might and Magic 7.5 для Heroes of Might and Magic 7.

Обновление имеет номер 1.31 и несет в себе множество новых возможностей. Авторы добавили новую карту в режим дуэльного боя, а также реализовали отдельные варианты армий для каждой фракции для игры в этом игровом варианте. Также были подготовлены три новых заклинания, а фракция Inferno получила дополнительного героя. Также были улучшены текстуры многих зданий и исправлен ряд технических ошибок.

Heroes of Might and Magic 7.5 можно скачать отсюда

Модификация Heroes of Might and Magic 7.5 нацелена как на улучшение игры, так и на обогащение ее новыми элементами. Проект исправляет большинство ошибок, оставленных разработчиками оригинала, вносит многочисленные изменения в геймплей и баланс. Кроме того, добавлено множество новых элементов, таких как ранее недоступные юниты, способности и карты.

Напомним, что Might & Magic: Heroes VII вышла в сентябре 2015 года эксклюзивно на ПК. В следующем году был выпущен первый и единственный пакет расширений Trial by Fire (который необходим, если вы хотите играть в Heroes of Might and Magic 7.5).