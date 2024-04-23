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MILF's Plaza 19.04.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
4.6 5 оценок

Состоялся релиз эротической визуальной новеллы MILF's Plaza, не без проблем

Vitykin
Новости

20 апреля состоялся релиз MILF's Plaza, от разработчика Texic, известного в узких кругах по визуальной новелле Sweet F Cake.

MILF's Plaza - эротическая визуальная новелла c нелинейным сюжетом в 2-стилистике.

Сюжет повествует о беспечном авантюристе из большого города. Дональд - простой парень, полный амбиций и жаждущий острых ощущений, оказывается втянут в проблемы с местным криминальным миром. Из-за своего желания легко сколотить капитал на мухлеже в картах Дональд оказывается в опасной ситуации - пойман с поличным. Единственное, что он заработал - это неподъёмный долг. Сумму предстоит отдать в кратчайшие сроки, но и бежать некуда.

Разработчики отмечают следующие особенности:

  • Динамичное повествование. Сюжет призван увлечь и развлечь. Диалоги пестрят иронией, отсылками, а сами сцены короткие и разнообразные. Всё это обрамлено в чудесный художественный стиль с обилием эмоциональных спрайтов, арт-вставками, анимацией и мини-играми.
  • Очаровательные персонажи
  • Анимации
  • Элементы песочницы. Геймплей практически не ограничивает вашу свободу действий и перемещения. Для тех, кто особенно искушён жанром, в игре существует режим «Выживание», в котором необходимо спать, есть и отдыхать

Впрочем не всё с игрой радужно. Так на релизе игроки встретили баги с отображением языка в меню, галереей, достижениями и даже вылеты. Разработчики активно работают и уже выпустили несколько патчей.

3
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Oscilograf
4
rewgerg43252

Тебе нравятся женщины старше 40 лет?
Я вообще не понимаю тех, кто Б/У подбирает.

-13
Oscilograf rewgerg43252
Тебе нравятся женщины старше 40 лет?

А чо бы нет? они либо ровесницы, либо моложе :)

Я вообще не понимаю тех, кто Б/У подбирает.

Ну то есть после первой девушки другие девушки с тобой общаться не должны?Тыж теперь БУшным стал?

7
Tiger Goose rewgerg43252

Ну так радуйся. Тебе ещё больше молодых самок достанется.

2
rewgerg43252 Oscilograf

А мужики Б/У не становятся, потому что в нас никто кончу не спускает.
Если ты конечно не танкист-пассив.

-7
bysaturn rewgerg43252

Двойные стандарты подъехали

1
J Jonah Jameson

700р за картинки с текстом? вы там чем ударились?

4
Vitykin

Анимированные картинки с текстом*, что впрочем не оправдывает другого факта — что в бесплатной версии контента больше, лол.

0
saa0891

Визуальный стиль приятный.

\
2
Agat7

Во время поста таких баб нельзя.

-1
Jarvis666

Опять главный герой тупой имбецил, с манией величия. И люди пишут о том, что контент стим-версии урезан до безобразия, что его меньше чем в народной версии,а разраб хранит молчание.

P. S Лучше бы лишний раз Eternum тот же прорекламировали. Вот уж где порно разработчики старались))

1
Tokito77

достаем дрочила

0
Да не важно

Крутой сюжет спасибо вам.

0
Димка2010

Разработчик игры русскоговорящий, активно постился на сайте "остров" и в дискорде.

Но при этом, в игре НЕ БЫЛО русского языка - только инглиш.

выводы делайте сами - стоит ли покупать её в стиме, или можно скачать с острова, чтобы не поддерживать очередного "война Верхнего Ларса"

0
SOLUS5678

Пожелаем им удачи.

0
rmplaton

Это прям такая офигенная сенсация, без которой ну никак нельзя обойтись на этом сайте?.. Такого *овна выходит, увы, каждый день по сотне, если не больше. Будем все это сюда тащить и постить "новости" ?..

-1
saa0891

Тебя кто то сюда на верёвке затащил, нахрены ты вообще сюда залез, проходи мимо в чём проблема.

2
rewgerg43252

Ну "новости" про очередной косплей же читают.

-1
Oscilograf

Да! Ни стыда, ни совести, ни полного видео!

2
Vitykin

Такой же вопрос к большинству постов о фильмах, на игровом сайте...

-1
Tiger Goose Vitykin

А что с фильмами? Администрация сайта сама ввела категорию "Кино и сериалы" и таким образом легитимировала публикации на тему кинематографа.

1