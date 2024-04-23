Состоялся релиз эротической визуальной новеллы MILF's Plaza, не без проблем

20 апреля состоялся релиз MILF's Plaza, от разработчика Texic, известного в узких кругах по визуальной новелле Sweet F Cake.
MILF's Plaza - эротическая визуальная новелла c нелинейным сюжетом в 2-стилистике.
Сюжет повествует о беспечном авантюристе из большого города. Дональд - простой парень, полный амбиций и жаждущий острых ощущений, оказывается втянут в проблемы с местным криминальным миром. Из-за своего желания легко сколотить капитал на мухлеже в картах Дональд оказывается в опасной ситуации - пойман с поличным. Единственное, что он заработал - это неподъёмный долг. Сумму предстоит отдать в кратчайшие сроки, но и бежать некуда.
Разработчики отмечают следующие особенности:
- Динамичное повествование. Сюжет призван увлечь и развлечь. Диалоги пестрят иронией, отсылками, а сами сцены короткие и разнообразные. Всё это обрамлено в чудесный художественный стиль с обилием эмоциональных спрайтов, арт-вставками, анимацией и мини-играми.
- Очаровательные персонажи
- Анимации
- Элементы песочницы. Геймплей практически не ограничивает вашу свободу действий и перемещения. Для тех, кто особенно искушён жанром, в игре существует режим «Выживание», в котором необходимо спать, есть и отдыхать
Впрочем не всё с игрой радужно. Так на релизе игроки встретили баги с отображением языка в меню, галереей, достижениями и даже вылеты. Разработчики активно работают и уже выпустили несколько патчей.
Тебе нравятся женщины старше 40 лет?
Я вообще не понимаю тех, кто Б/У подбирает.
А чо бы нет? они либо ровесницы, либо моложе :)
Ну то есть после первой девушки другие девушки с тобой общаться не должны?Тыж теперь БУшным стал?
Ну так радуйся. Тебе ещё больше молодых самок достанется.
А мужики Б/У не становятся, потому что в нас никто кончу не спускает.
Если ты конечно не танкист-пассив.
Двойные стандарты подъехали
700р за картинки с текстом? вы там чем ударились?
Анимированные картинки с текстом*, что впрочем не оправдывает другого факта — что в бесплатной версии контента больше, лол.
Визуальный стиль приятный.
Во время поста таких баб нельзя.
Опять главный герой тупой имбецил, с манией величия. И люди пишут о том, что контент стим-версии урезан до безобразия, что его меньше чем в народной версии,а разраб хранит молчание.
P. S Лучше бы лишний раз Eternum тот же прорекламировали. Вот уж где порно разработчики старались))
достаем дрочила
Крутой сюжет спасибо вам.
Разработчик игры русскоговорящий, активно постился на сайте "остров" и в дискорде.
Но при этом, в игре НЕ БЫЛО русского языка - только инглиш.
выводы делайте сами - стоит ли покупать её в стиме, или можно скачать с острова, чтобы не поддерживать очередного "война Верхнего Ларса"
Пожелаем им удачи.
Это прям такая офигенная сенсация, без которой ну никак нельзя обойтись на этом сайте?.. Такого *овна выходит, увы, каждый день по сотне, если не больше. Будем все это сюда тащить и постить "новости" ?..
Тебя кто то сюда на верёвке затащил, нахрены ты вообще сюда залез, проходи мимо в чём проблема.
Ну "новости" про очередной косплей же читают.
Да! Ни стыда, ни совести, ни полного видео!
Такой же вопрос к большинству постов о фильмах, на игровом сайте...
А что с фильмами? Администрация сайта сама ввела категорию "Кино и сериалы" и таким образом легитимировала публикации на тему кинематографа.