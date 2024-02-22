4X-стратегия Millennia от Paradox получила дату релиза в марте

Напишите свою собственную историю новой цивилизации в Millennia, 4Х-симуляторе строительства империй от C Prompt Studios и Paradox Interactive, который выйдет 26 марта.
Millennia совершает революцию в жанре 4x, передавая управление историей в ваши руки. Динамичные и уникальные эпохи побуждают игроков преследовать цели, которые кардинально меняют ход человечества, превращая железный век в век героев или, если все спланировано плохо, эпоху Возрождения в эпоху невежества. Выбор игрока в National Spirits и другие характеристики делают каждое прохождение уникальным, поскольку нация исследователей в одной игре может быть нацией ученых в другой. Развивайте сильные экономические центры и экспортируйте излишки в уголки своей империи, чтобы ускорить производство или распределить предметы роскоши.