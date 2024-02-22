4X-стратегия Millennia от Paradox получила дату релиза в марте

Возглавьте свой народ, проведите его от зари цивилизации к далёкому будущему и напишите собственную уникальную историю.

На протяжении 10 000 лет вы будете принимать важные решения, влияющие на судьбу вашей страны. Вам предстоит пройти через 10 эпох — от первых городов до освоения космоса. Выполняйте задания эпохи, чтобы открыть альтернативные сценарии развития событий с новыми технологиями и юнитами. Но не совершайте ошибок — хаос может привести мир к войнам и кризисам. С другой стороны, мудрый правитель способен извлечь выгоду из кризиса.

Ваша цель — достичь абсолютного доминирования в победной эпохе. Ближе к финалу мощная империя будет в состоянии диктовать условия победы и определять будущее всего мира.