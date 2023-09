Paradox Interactive представила стратегию Millennia с развитием от доисторических времен ©

Издательство Paradox Interactive сегодня представило Millenia, свою очередную пошаговую стратегию, охватывающую "десять эпох человечества".

Millennia, разработанная компанией C Prompt Games под руководством опытных разработчиков стратегических игр Роба Фермье, Яна Фишера и Брайана Соузы (известных по играм Age of Empires II, Age of Mythology и Starcraft 2), предлагает игрокам сформировать свою нацию, начиная с истоков каменного века. По мере развития игроки смогут открывать инновационные технологии и "новые способы жизни", продвигающие их цивилизацию в ближайшее будущее.

Со временем мы получим возможность погрузиться в альтернативную историю и определить уникальность своей нации с помощью множества Национальных Духов. Эти бонусы помогут нам в достижении наших целей.

Мы можем инвестировать средства в такие области, как война, исследования или искусство, а также собирать сырье и перерабатывать основные товары для поддержания экономики.

Боевые действия в Millennia позволяют объединять отдельные юниты в армии, формируя их по своим возможностям. В мирное время мы можем строить пирамиды, управлять подводными городами и даже встречать гостей из других миров.

На данный момент игра запланирована к выпуску на следующий год.