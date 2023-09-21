Paradox Interactive представила стратегию Millennia с развитием от доисторических времен

Издательство Paradox Interactive сегодня представило Millenia, свою очередную пошаговую стратегию, охватывающую "десять эпох человечества".
Millennia, разработанная компанией C Prompt Games под руководством опытных разработчиков стратегических игр Роба Фермье, Яна Фишера и Брайана Соузы (известных по играм Age of Empires II, Age of Mythology и Starcraft 2), предлагает игрокам сформировать свою нацию, начиная с истоков каменного века. По мере развития игроки смогут открывать инновационные технологии и "новые способы жизни", продвигающие их цивилизацию в ближайшее будущее.
Со временем мы получим возможность погрузиться в альтернативную историю и определить уникальность своей нации с помощью множества Национальных Духов. Эти бонусы помогут нам в достижении наших целей.
Мы можем инвестировать средства в такие области, как война, исследования или искусство, а также собирать сырье и перерабатывать основные товары для поддержания экономики.
Боевые действия в Millennia позволяют объединять отдельные юниты в армии, формируя их по своим возможностям. В мирное время мы можем строить пирамиды, управлять подводными городами и даже встречать гостей из других миров.
На данный момент игра запланирована к выпуску на следующий год.
Парадокс "придумал" цивилизацию. А чо, свежо.
Если нельзя будет ацетков ядерными боеголовками закидать, то в помойку такую игру
Наконец еще одна игра, где можно покидаться ядерками. США одобряют.
Ганди не спит
Всегда мечтал отыграть от каменного века до "далекого будущего". Помню игра была, очень старая, там вроде можно играть за обезьян, которые могут развиться до "футуристического будущего". А вот название забыл. Иногда хочется поиграть.