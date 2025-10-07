Релиз Mina the Hollower перенесён - разработчики обещают "идеальную полировку"

Yacht Club Games объявила о переносе релиза приключенческой игры Mina the Hollower, который изначально был запланирован на 31 октября 2025 года. По словам студии, проект уже близок к завершению, но команде требуется немного больше времени, чтобы «довести всё до совершенства».

«Это не серьёзная задержка, — пояснили разработчики. — Нам нужно лишь немного времени для финальной полировки и балансировки, чтобы игра действительно засияла».

Студия уточнила, что Mina the Hollower уже можно пройти от начала до конца, однако некоторые элементы всё ещё требуют доработки — в частности, визуальные эффекты, звук и баланс сложности. Новую дату релиза объявят только после того, как игра будет официально подана на сертификацию платформодержателям.

Mina the Hollower привлекла внимание поклонников ретро-игр своим готическим стилем и вдохновением от классики вроде The Legend of Zelda: Link’s Awakening и Castlevania. Игрокам предстоит управлять изобретательницей Миной, вооружённой кнутом и множеством гаджетов, исследуя таинственный остров, поражённый древним проклятием.

Игра выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК — чуть позже, чем ожидалось, но, судя по заявлениям разработчиков, в идеальном виде.