MindsEye стала худшей игрой года на MetaCritic

Обзоры MindsEye продолжают поступать, и на момент написания статьи это игра с самым низким рейтингом на MetaCritic, выпущенная в этом году, — но геймеры не испытывают к ней абсолютно никакой симпатии.

MindsEye, первая игра от новой студии бывшего президента Rockstar North Лесли Бензиса Build a Rocket Boy, изданная IO Interactive, в настоящее время имеет рейтинг ПК-версии 37 баллов на основе восьми обзоров критиков и еще более низкий балл 2,5 на основе 290 оценок пользователей. Версия для PS5 оценена ещё хуже: 31 балл из 4 обзоров СМИ и 2,9 у пользователей.

В ветке Reddit в Gaming Subreddit, ссылаясь на заявление содиректора Build a Rocket Boy Марка Герхарда о том, что людям платят за то, чтобы они негативно отзывались о MindsEye (что опроверг генеральный директор издателя IO Interactive), EAT_UR_VEGGIES сказал:

Помните, ребята, каждый отрицательный отзыв был оплачен, и игра на самом деле потрясающая, так сказал создатель игры.

DJettster237:

Я так и не получил прямого ответа на то, что люди увидели в этой игре. В каждом игровом процессе, который я видел, были отвратительные диалоги и один и тот же скучный игровой процесс.

Terrible-Display2995:

Я смотрел, как играет Sodapoppin на YouTube, и было видно, что он очень старался, потому что у него был спонсор, но он ненавидел каждую минуту игры, лол.

hasanman6:

Я не думал, что игра будет НАСТОЛЬКО плохой. Я ожидал обычный шутер, но она оказалась намного хуже со всеми этими багами.