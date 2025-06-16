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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.6 213 оценок

MindsEye стала худшей игрой года на MetaCritic

monk70 monk70

Обзоры MindsEye продолжают поступать, и на момент написания статьи это игра с самым низким рейтингом на MetaCritic, выпущенная в этом году, — но геймеры не испытывают к ней абсолютно никакой симпатии.

MindsEye, первая игра от новой студии бывшего президента Rockstar North Лесли Бензиса Build a Rocket Boy, изданная IO Interactive, в настоящее время имеет рейтинг ПК-версии 37 баллов на основе восьми обзоров критиков и еще более низкий балл 2,5 на основе 290 оценок пользователей. Версия для PS5 оценена ещё хуже: 31 балл из 4 обзоров СМИ и 2,9 у пользователей.

В ветке Reddit в Gaming Subreddit, ссылаясь на заявление содиректора Build a Rocket Boy Марка Герхарда о том, что людям платят за то, чтобы они негативно отзывались о MindsEye (что опроверг генеральный директор издателя IO Interactive), EAT_UR_VEGGIES сказал:

Помните, ребята, каждый отрицательный отзыв был оплачен, и игра на самом деле потрясающая, так сказал создатель игры.

DJettster237:

Я так и не получил прямого ответа на то, что люди увидели в этой игре. В каждом игровом процессе, который я видел, были отвратительные диалоги и один и тот же скучный игровой процесс.

Terrible-Display2995:

Я смотрел, как играет Sodapoppin на YouTube, и было видно, что он очень старался, потому что у него был спонсор, но он ненавидел каждую минуту игры, лол.

hasanman6:

Я не думал, что игра будет НАСТОЛЬКО плохой. Я ожидал обычный шутер, но она оказалась намного хуже со всеми этими багами.
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Лидер Мур

Ща набегут нормисы и будут рассказывать про массовый хейт из-за оптимизации, ведь игра на самом деле хорошая, и через пару патчей поправят.

5
samosan

Явно не тут случай,в игре вообще нет ничего хорошего,чтобы защищать.

2
вупсич пупсич

Поспи брат, отдохни. В ней ничего нет вообще.

2
Лидер Мур вупсич пупсич

Кажется я не корректно отразил суть, пусть это будет тогда иронией )))

2
Ahnx

Управляемая быдломасса и проплаченные журналюги.

Вернее, не журналюги даже. Слишком много чести их так называть. Журнашлюхи.

3
ViksOne

Не сказал бы что самая худшая игра, но надежд тех, кто ждал не оправдала и из за этого butthurt у игроков, у меня его нет, т к. я не ждал и не слышал вообще про игру, поиграв могу сказать, что обычный середняк с хорошей картинкой, багов не встречал, очень редко персы смотрят в другую сторону, а стреляют в тебя, ну и физика машин иногда бывает странной. Так игра не длинная 10-12 часов, половину игры прошёл, играть можно, идёт на ультрах на 5080 laptop.

3
Rey4rtRO

Так, негативный отзыв я оставил. Куда обращаться за выплатами, подскажите, пожалуйста.

2
Vitaminozic

защитники Dragon Age: The Veilguard ваш выход. пора и эту игру защищать.

1
Лидер Мур

Только вот Драгон имеет до сих пор очень хорошие оценки в том же стиме, и продался тоже хорошо, хоть и не оправдал цифры издателя, думаю все же адекватно сравнить ее со смутой

3
Animario

год ещё не закончился

1
SexualHarassmentPanda

Да почему местами интересная в плане сюжета и полёты на гаджетах норм чем то Вач Догс 2 напомнило. Им надо было на мобилы её выпускать она по структуре оч похожа на мобильную игру.

1
TerryTrix

Пошел следом за перезапуском Saint's Row

1
ArexSOnk

Не понимаю, как Бензис мог такое допустить? Он же работал в лучшей компании, видел, каким должен быть качественный продукт. И вот так, одной игрой перечеркнул свою репутацию.

1
Властелин Сосцов

пек пек, были тут пекпеки которые ее защищали, интересно как образуются фана у Г, нетакусики чтоль?

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