PEGI выставила MindsEye рейтинг "для взрослых" из-за "беспричинного убийства неигровых персонажей"

Предстоящая игра в жанре экшен-приключения MindsEye официально получила рейтинг PEGI 18, что ограничивает ее доступ только для взрослых игроков из-за изображения интенсивного насилия и ненормативной лексики. Совет по общеевропейской игровой информации (PEGI) указал на несколько проблем, связанных с контентом, в частности, на возможность беспричинного убийства невинных неигровых персонажей в игре.

Согласно классификации PEGI, в игре есть множество сцен, в которых игроки могут стрелять в невинных неигровых персонажей (NPC) наугад. Жертвы реагируют криками боли, видимыми брызгами крови и реалистичной анимацией смерти. PEGI особо отметила беспричинный характер этого насилия как главную причину ограничения по возрасту для взрослых. Хотя игра также включает в себя сражения с роботизированными врагами, эти столкновения также включают графические детали, в том числе моменты, в которых безголовые роботы продолжают атаковать.

Другие напряженные моменты включают в себя намеки на самоубийство, наличие мешков для трупов в определенных сценах и отсылки к сексуальным действиям. Хотя одна глава происходит в разрушающемся казино, игрокам не разрешается участвовать в каких-либо азартных играх.

Предупреждения о контенте относят MindsEye к категории PEGI 18, что указывает на то, что игра предназначена для взрослой аудитории. Это соответствует серии Grand Theft Auto, что неудивительно, учитывая, что MindsEye была разработана новой студией, основанной бывшим руководителем Rockstar.