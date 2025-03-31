Прохождение MindsEye займет 15 часов и предложит "хорошо продуманную" историю

Игра MindsEye от студии Build A Rocket Boy наконец получила дату выхода — 10 июня. Проект привлек внимание геймеров благодаря участию Лесли Бензи, бывшего президента Rockstar North. Новый трейлер показывает Redrock City, мегаполис, разрываемый между Silva Industries и мэром Вегой, но, как отмечают разработчики, это «ненастоящий открытый мир».
В интервью Eurogamer Адам Уайтинг, ассистент директора игры, раскрыл, что MindsEye — это линейное приключение на 15 часов, сосредоточенное на сильном повествовании и проработанных персонажах. Он подчеркнул, что, несмотря на моду на многопользовательские сервисы, игры с глубокой историей все еще важны:
«Есть что-то особенное в истории, которая действительно разворачивается, предлагает напряженные моменты, развитие персонажей, зрелище и драму. MindsEye — это именно такая игра».
Разработчики хотят, чтобы проект стал развлечением после тяжелого дня, где игрок может просто погрузиться в сюжет без стресса.
MindsEye не будет стоить $70, как многие AAA-игры, а выйдет по цене $59,99. В Deluxe Edition игроки получат Premium Pass и миссию в режиме Horde, созданную в ARCADIA — внутриигровом редакторе контента. Однако пока неизвестно, насколько насыщенным будет этот дополнительный контент.
Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
MINDSEYE New Trailer 4K
UbiSoft , Driv3r, да не х... лягушатники на такое не способны, выдохлись окончательно
это же Build a Rocket Boy Games выходцы из Rockstar
MindsEye - Глаз разума
10 июня ,неплохо, неплохо.
+ создатели Metro мутят что новое. Только вот не про само метро, хотя в Мексике есть метро, придумали игру La Quimera. что то отвлекся.
MindsEye - Глаз разума - короче включаю режим ждуна !!! посмотрим что выйдет
меня сгючило ? или главный персонаж похож на Линкольна Клея ( из Мафия3 )
1 в 1
Челик копия ГГ из мафии 3)))
Логично, один и тот же актер.
реально?
Я всегда думал почему у Рокстар всегда такие страшные бабы были, похоже Бензис инициатор
ну Кенди Сакс в VC вроде норм была
Выглядит дёшево, как игра из 2010. И у главного героя непримечательная внешность, я бы даже сказал мерзкая
Выглядит не особо интересно. Я бы просто кинцо глянул такое, но играть в это будет не очень интересно. И визуал странный.
Тени часто отсутствуют и у перса и у техники..ПОка что халтура
бесит что русского языка нет в игре
как думаете будут русик делать?
Если не будут, но история окажется стоящей, нейросетками быстро переведут, а там и бубняж подоспеет от каких-нить дельцов. Торопиться и хавать на выходе всё что выходит давясь всё равно не стОит.
хотя бы текст , уже было бы ок
а так вообще ничего понимать не буду может так текст самый логичный , но не сам язык
да мне на выходе все игры четкие были,только сталкер 2 лагал
а там на выходе и через полгода игры для меня не отличаются
Учи английский. Он простой. Поможет потом не только в играх.
Да, нифига он не "простой", даже на уровне международного, двумя фразами на броукэн энг, на ломанном перекинуться. Другое дело, что знать его действительноо стоит. Хотя бы для того, чтобы мосты меж рабами различных стран наводить. Ибо хозяйва за вас могут только перекинуть "за здоровье" и прочую ненужную клюкву-дичь. Невыгодны им сплочения народов и близко.