Прохождение MindsEye займет 15 часов и предложит "хорошо продуманную" историю

Игра MindsEye от студии Build A Rocket Boy наконец получила дату выхода — 10 июня. Проект привлек внимание геймеров благодаря участию Лесли Бензи, бывшего президента Rockstar North. Новый трейлер показывает Redrock City, мегаполис, разрываемый между Silva Industries и мэром Вегой, но, как отмечают разработчики, это «ненастоящий открытый мир».

В интервью Eurogamer Адам Уайтинг, ассистент директора игры, раскрыл, что MindsEye — это линейное приключение на 15 часов, сосредоточенное на сильном повествовании и проработанных персонажах. Он подчеркнул, что, несмотря на моду на многопользовательские сервисы, игры с глубокой историей все еще важны:

«Есть что-то особенное в истории, которая действительно разворачивается, предлагает напряженные моменты, развитие персонажей, зрелище и драму. MindsEye — это именно такая игра».

Разработчики хотят, чтобы проект стал развлечением после тяжелого дня, где игрок может просто погрузиться в сюжет без стресса.

MindsEye не будет стоить $70, как многие AAA-игры, а выйдет по цене $59,99. В Deluxe Edition игроки получат Premium Pass и миссию в режиме Horde, созданную в ARCADIA — внутриигровом редакторе контента. Однако пока неизвестно, насколько насыщенным будет этот дополнительный контент.

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.