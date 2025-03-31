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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.5 40 оценок

Прохождение MindsEye займет 15 часов и предложит "хорошо продуманную" историю

butcher69 butcher69

Игра MindsEye от студии Build A Rocket Boy наконец получила дату выхода — 10 июня. Проект привлек внимание геймеров благодаря участию Лесли Бензи, бывшего президента Rockstar North. Новый трейлер показывает Redrock City, мегаполис, разрываемый между Silva Industries и мэром Вегой, но, как отмечают разработчики, это «ненастоящий открытый мир».

В интервью Eurogamer Адам Уайтинг, ассистент директора игры, раскрыл, что MindsEye — это линейное приключение на 15 часов, сосредоточенное на сильном повествовании и проработанных персонажах. Он подчеркнул, что, несмотря на моду на многопользовательские сервисы, игры с глубокой историей все еще важны:

«Есть что-то особенное в истории, которая действительно разворачивается, предлагает напряженные моменты, развитие персонажей, зрелище и драму. MindsEye — это именно такая игра».

Разработчики хотят, чтобы проект стал развлечением после тяжелого дня, где игрок может просто погрузиться в сюжет без стресса.

MindsEye не будет стоить $70, как многие AAA-игры, а выйдет по цене $59,99. В Deluxe Edition игроки получат Premium Pass и миссию в режиме Horde, созданную в ARCADIA — внутриигровом редакторе контента. Однако пока неизвестно, насколько насыщенным будет этот дополнительный контент.

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Tron1k

MINDSEYE New Trailer 4K

4
StormX07

UbiSoft , Driv3r, да не х... лягушатники на такое не способны, выдохлись окончательно

это же Build a Rocket Boy Games выходцы из Rockstar

MindsEye - Глаз разума
10 июня ,неплохо, неплохо.

+ создатели Metro мутят что новое. Только вот не про само метро, хотя в Мексике есть метро, придумали игру La Quimera. что то отвлекся.

MindsEye - Глаз разума - короче включаю режим ждуна !!! посмотрим что выйдет

0
Donald Christopher Cooper

меня сгючило ? или главный персонаж похож на Линкольна Клея ( из Мафия3 )

1
Kot9lra street

1 в 1

0
Kot9lra street

Челик копия ГГ из мафии 3)))

0
worys

Логично, один и тот же актер.

1
AlexFoRestor worys

реально?

0
Vad Pvn

Я всегда думал почему у Рокстар всегда такие страшные бабы были, похоже Бензис инициатор

0
AlexFoRestor

ну Кенди Сакс в VC вроде норм была

0
Sickofitall

Выглядит дёшево, как игра из 2010. И у главного героя непримечательная внешность, я бы даже сказал мерзкая

0
ukrmen

Выглядит не особо интересно. Я бы просто кинцо глянул такое, но играть в это будет не очень интересно. И визуал странный.
Тени часто отсутствуют и у перса и у техники..ПОка что халтура

0
My life is a game

бесит что русского языка нет в игре
как думаете будут русик делать?

-3
Imnogamer

Если не будут, но история окажется стоящей, нейросетками быстро переведут, а там и бубняж подоспеет от каких-нить дельцов. Торопиться и хавать на выходе всё что выходит давясь всё равно не стОит.

-3
LIMITRON

хотя бы текст , уже было бы ок

а так вообще ничего понимать не буду может так текст самый логичный , но не сам язык

0
My life is a game Imnogamer

да мне на выходе все игры четкие были,только сталкер 2 лагал
а там на выходе и через полгода игры для меня не отличаются

-2
Papooas

Учи английский. Он простой. Поможет потом не только в играх.

0
Imnogamer Papooas

Да, нифига он не "простой", даже на уровне международного, двумя фразами на броукэн энг, на ломанном перекинуться. Другое дело, что знать его действительноо стоит. Хотя бы для того, чтобы мосты меж рабами различных стран наводить. Ибо хозяйва за вас могут только перекинуть "за здоровье" и прочую ненужную клюкву-дичь. Невыгодны им сплочения народов и близко.

1