Разработчики экшена MindsEye от автора GTA обвинили критиков в продажности

Игру Лесли Бензиса по первым превью приняли довольно прохладно
Один из руководителей Build a Rocket Boy Марк Герхард обвинил критиков экшена MindsEye в продажности после публикации прохладных превью игры. На комментарии топ-менеджера в Discord обратило внимание издание Eurogamer.
Герхард, реагируя на негативные отзывы о MindsEye, написал, что люди якобы получают деньги за критику. Руководителя спросили, считает ли он, что «все, кто негативно отреагировал, были кем-то проплачены». Он ответил: «На сто процентов».
Кроме того, Герхард написал сообщение со словами, намекающими на тех, кто якобы оплачивает критику MindsEye. Он заявил, что «несложно догадаться, кто именно» стоит за этими публикациями. Кого имеет в виду Герхард, неизвестно.
Есть согласованные действия со стороны некоторых людей, которые не хотят, чтобы Лесли или Build a Rocket Boy добились успеха, и они сознательно очерняют игру и студию. Это довольно легко заметить — боты и повторяющиеся ответы под любым нашим контентом.
Сюжет игры крутится вокруг Джейкоба Диаса — бывшего солдата с нейроимплантом под названием MindsEye. Бойца мучают странные воспоминания и провалы в памяти, поэтому он хочет разобраться, что скрывает его прошлое.
MindsEye выпустят 10 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Разработкой экшена руководит Лесли Бензис — бывший продюсер франшизы GTA и экс-президент Rockstar North.
На релизе увидим. Геймплей мне понравился
Видимо знаменитые боты Ubisoft мешают прийти к успеху.
Может тейк 2 решили поднасрать. Вроде как разрабы этой игры выходцы из рокстар. В любом случае, на релизе все узнаем
Да, очевидный конкурент GTA 6.
Может дело и не в конкуренции а в личных отношениях
Вполне возможно. Продажность критиков и применение ботов для продвижения своих продуктов мало чем отличается от того же набора по удушению конкурентов. А возможно игра просто плохая. 50/50.
Обвинять критиков в продажности, это как обвинять собак в том, что они лают.
Честная игровая журналистика давно закончилась. Теперь все обзоры проплачены.
И я ничуть не сомневаюсь, что Лесли Бензиса, Дэна Хаузера и других бывших рокстаровцев теперь будут гнобить за то, что они осмелились пойти против DEI.
сделали %уету, но "это всё боты хейтят"
https://www.youtube.com/watch?v=bjX7GU6XUHc
их бедолаге гендиру очень надо чтоб эта поделка продалась, мне кажется они там на грани закрытия, по самые глаза в долгах
Данная игра недоступна для российских аккаунтов.
Ну кого сейчас удивишь такими играми?
Это что-то новенькое.
Чемоданы помогают критиковать что угодно