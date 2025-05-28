Разработчики экшена MindsEye от автора GTA обвинили критиков в продажности

Игру Лесли Бензиса по первым превью приняли довольно прохладно

Один из руководителей Build a Rocket Boy Марк Герхард обвинил критиков экшена MindsEye в продажности после публикации прохладных превью игры. На комментарии топ-менеджера в Discord обратило внимание издание Eurogamer.

Герхард, реагируя на негативные отзывы о MindsEye, написал, что люди якобы получают деньги за критику. Руководителя спросили, считает ли он, что «все, кто негативно отреагировал, были кем-то проплачены». Он ответил: «На сто процентов».

Кроме того, Герхард написал сообщение со словами, намекающими на тех, кто якобы оплачивает критику MindsEye. Он заявил, что «несложно догадаться, кто именно» стоит за этими публикациями. Кого имеет в виду Герхард, неизвестно.

Есть согласованные действия со стороны некоторых людей, которые не хотят, чтобы Лесли или Build a Rocket Boy добились успеха, и они сознательно очерняют игру и студию. Это довольно легко заметить — боты и повторяющиеся ответы под любым нашим контентом.

Сюжет игры крутится вокруг Джейкоба Диаса — бывшего солдата с нейроимплантом под названием MindsEye. Бойца мучают странные воспоминания и провалы в памяти, поэтому он хочет разобраться, что скрывает его прошлое.

MindsEye выпустят 10 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Разработкой экшена руководит Лесли Бензис — бывший продюсер франшизы GTA и экс-президент Rockstar North.