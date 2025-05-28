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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
7.5 79 оценок

Разработчики экшена MindsEye от автора GTA обвинили критиков в продажности

Simple Jack Simple Jack

Игру Лесли Бензиса по первым превью приняли довольно прохладно

Один из руководителей Build a Rocket Boy Марк Герхард обвинил критиков экшена MindsEye в продажности после публикации прохладных превью игры. На комментарии топ-менеджера в Discord обратило внимание издание Eurogamer.

Герхард, реагируя на негативные отзывы о MindsEye, написал, что люди якобы получают деньги за критику. Руководителя спросили, считает ли он, что «все, кто негативно отреагировал, были кем-то проплачены». Он ответил: «На сто процентов».

Кроме того, Герхард написал сообщение со словами, намекающими на тех, кто якобы оплачивает критику MindsEye. Он заявил, что «несложно догадаться, кто именно» стоит за этими публикациями. Кого имеет в виду Герхард, неизвестно.

Есть согласованные действия со стороны некоторых людей, которые не хотят, чтобы Лесли или Build a Rocket Boy добились успеха, и они сознательно очерняют игру и студию. Это довольно легко заметить — боты и повторяющиеся ответы под любым нашим контентом.

Сюжет игры крутится вокруг Джейкоба Диаса — бывшего солдата с нейроимплантом под названием MindsEye. Бойца мучают странные воспоминания и провалы в памяти, поэтому он хочет разобраться, что скрывает его прошлое.

MindsEye выпустят 10 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Разработкой экшена руководит Лесли Бензис — бывший продюсер франшизы GTA и экс-президент Rockstar North.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
BloomingVysor

На релизе увидим. Геймплей мне понравился

12
ZAUSA
Есть согласованные действия со стороны некоторых людей, которые не хотят, чтобы Лесли или Build a Rocket Boy добились успеха, и они сознательно очерняют игру и студию. Это довольно легко заметить — боты и повторяющиеся ответы под любым нашим контентом.

Видимо знаменитые боты Ubisoft мешают прийти к успеху.

7
BloomingVysor

Может тейк 2 решили поднасрать. Вроде как разрабы этой игры выходцы из рокстар. В любом случае, на релизе все узнаем

2
ZAUSA BloomingVysor

Да, очевидный конкурент GTA 6.

3
BloomingVysor ZAUSA

Может дело и не в конкуренции а в личных отношениях

Gords

Вполне возможно. Продажность критиков и применение ботов для продвижения своих продуктов мало чем отличается от того же набора по удушению конкурентов. А возможно игра просто плохая. 50/50.

6
Вазген строитель

Обвинять критиков в продажности, это как обвинять собак в том, что они лают.

4
Ahnx

Честная игровая журналистика давно закончилась. Теперь все обзоры проплачены.

И я ничуть не сомневаюсь, что Лесли Бензиса, Дэна Хаузера и других бывших рокстаровцев теперь будут гнобить за то, что они осмелились пойти против DEI.

4
hom1e

сделали %уету, но "это всё боты хейтят"
https://www.youtube.com/watch?v=bjX7GU6XUHc

их бедолаге гендиру очень надо чтоб эта поделка продалась, мне кажется они там на грани закрытия, по самые глаза в долгах

2
Tiger Goose

Данная игра недоступна для российских аккаунтов.

2
Big and Fat

Ну кого сейчас удивишь такими играми?

1
Миханик Шестеренкин

Это что-то новенькое.

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