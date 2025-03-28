Триллер MindsEye от бывшего продюсера GTA и разработчика Hitman выходит в июне

MindsEye, новая игра от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса, наконец-то получила дату выхода. Первоначально игра была представлена как часть проекта Everywhere студии Бензиса Build A Rocket Boy; затем в октябре прошлого года разработчик Hitman IO Interactive объявил, что будет издавать MindsEye.
Теперь у нее есть точная дата выхода: 10 июня 2025 г. на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Новый трейлер к приключенческому боевику знакомит нас с пустынным мегаполисом Redrock City недалекого будущего, а также с эксцентричным техническим боссом Марко Сильвой, который стремится изменить ход человеческой эволюции.
Ох куда судьбинушка Линкольна Клэя занесла :)
Реально)))))
Хмм. По ходу, годнота.
Даже боюсь представить что там за игра). CGI то они красивые нарисовали. А геймплей даже в роликах выглядит дешманской васянкой.
Вау. Выглядит круто. Хочется поиграть в эту игру. Надеюсь она оправдает ожидания.
Нет русского языка, зато стоит всего 1900 руб., что по нынешним временам для ААА тайтла неприлично мало.
Сильно сомневаюсь что это ААА тайтл.
Выглядит как Киберпанк здорового человека. Ждем!
Это че мужик из третьей мафии?
вот мужик из мафии 3
Никто и не поспорит
Выглядит не дурно судя по трейлеру. Надеюсь наши умельцы запилят русификатор.
Игровой процесс бы лучше засветили. Ролики все умеют снимать.
лето будет жарким
ну хз, при всей крутости происходящего, не покидает ощущение что все это уже где то было, трейлер слишком хочет казаться крутым, а по факту абсолютно не цепляющий, без изюминки
Самая для меня ожидаемая игра в этом году ..
GTA 6 не в счёт она выйдет для пк в 2027 если свезёт .. А в 2025 только на хворост и на плутстэжун
Мусорный шутер с повесткой. За месяц трейлер игры на IGN посмотрело всего 59k.
Боты восторгаются увиденным, но вменяемые люди не могут не видеть, что это провальный недошутер. Забавно, что в Стиме MindsEye рекомендуют играть с контроллером.
Им надо порекомендовать, ходить с костылём, уверен не откажутся
А в чем повестка то? По трейлерам что-то не видно.
У него повестка головного мозга видимо)