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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.4 33 оценки

Триллер MindsEye от бывшего продюсера GTA и разработчика Hitman выходит в июне

monk70 monk70

MindsEye, новая игра от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса, наконец-то получила дату выхода. Первоначально игра была представлена ​​как часть проекта Everywhere студии Бензиса Build A Rocket Boy; затем в октябре прошлого года разработчик Hitman IO Interactive объявил, что будет издавать MindsEye.

Теперь у нее есть точная дата выхода: 10 июня 2025 г. на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Новый трейлер к приключенческому боевику знакомит нас с пустынным мегаполисом Redrock City недалекого будущего, а также с эксцентричным техническим боссом Марко Сильвой, который стремится изменить ход человеческой эволюции.

35
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
worys

Ох куда судьбинушка Линкольна Клэя занесла :)

11
Аpти

Реально)))))

1
Emperor77

Хмм. По ходу, годнота.

7
FRentertainment2

Даже боюсь представить что там за игра). CGI то они красивые нарисовали. А геймплей даже в роликах выглядит дешманской васянкой.

3
1barac9U7ada7

Вау. Выглядит круто. Хочется поиграть в эту игру. Надеюсь она оправдает ожидания.

1
Emperor77

Нет русского языка, зато стоит всего 1900 руб., что по нынешним временам для ААА тайтла неприлично мало.

1
FRentertainment2

Сильно сомневаюсь что это ААА тайтл.

2
Rаyden

Выглядит как Киберпанк здорового человека. Ждем!

0
Yapa Skuda

Это че мужик из третьей мафии?

0
LIMITRON

вот мужик из мафии 3

1
Yapa Skuda LIMITRON

Никто и не поспорит

0
Viking90

Выглядит не дурно судя по трейлеру. Надеюсь наши умельцы запилят русификатор.

0
grendel777

Игровой процесс бы лучше засветили. Ролики все умеют снимать.

0
WerGC

лето будет жарким

0
r23dom

ну хз, при всей крутости происходящего, не покидает ощущение что все это уже где то было, трейлер слишком хочет казаться крутым, а по факту абсолютно не цепляющий, без изюминки

-2
LIMITRON

Самая для меня ожидаемая игра в этом году ..

GTA 6 не в счёт она выйдет для пк в 2027 если свезёт .. А в 2025 только на хворост и на плутстэжун

-3
DemandingRufus

Мусорный шутер с повесткой. За месяц трейлер игры на IGN посмотрело всего 59k.

Боты восторгаются увиденным, но вменяемые люди не могут не видеть, что это провальный недошутер. Забавно, что в Стиме MindsEye рекомендуют играть с контроллером.

-5
Light of Tfuth
стиме MindsEye рекомендуют играть с контроллером.

Им надо порекомендовать, ходить с костылём, уверен не откажутся

1
JEKABRAZZ

А в чем повестка то? По трейлерам что-то не видно.

1
Sunsh1ne98 JEKABRAZZ

У него повестка головного мозга видимо)

1