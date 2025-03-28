Триллер MindsEye от бывшего продюсера GTA и разработчика Hitman выходит в июне

MindsEye, новая игра от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса, наконец-то получила дату выхода. Первоначально игра была представлена ​​как часть проекта Everywhere студии Бензиса Build A Rocket Boy; затем в октябре прошлого года разработчик Hitman IO Interactive объявил, что будет издавать MindsEye.

Теперь у нее есть точная дата выхода: 10 июня 2025 г. на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Новый трейлер к приключенческому боевику знакомит нас с пустынным мегаполисом Redrock City недалекого будущего, а также с эксцентричным техническим боссом Марко Сильвой, который стремится изменить ход человеческой эволюции.