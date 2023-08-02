Черепашки-ниндзя врываются в мир Minecraft

Разработчики из студии Mojang совместно с компанией Xbox Game Studios приготовили приятный сюрприз для всех фанатов комиксов и мультфильмов о Черепашках-ниндзя. Известные антропоморфные герои появятся в мире популярной песочницы Minecraft. Сегодня было анонсировано новое дополнение для игры с огромным количеством персонажей из франшизы Teenage Mutant Ninja Turtles.
Новое дополнение для Minecraft предлагает игрокам продемонстрировать все свои уникальные навыки ниндзя во время спасения Нью-Йорка от злобных планов Шреддера. В игре появятся отдельные миры, где был воссоздан каноничный город Нью-Йорк из мультфильмов "Черепашки-ниндзя", а также их знаменитое логово в канализации. Вместе с этим, игроки получат целый набор из 20 знакомых персонажей, включая Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэля.
Дополнение с Черепашками-ниндзя уже доступно для игры в Minecraft на ПК и консолях.
Прикольно. Но лучше бы полноценную 3D-игру про Черепах сделали. А ещё лучше - файтинг. Благо персонажей вселенной теперь дофига.
Ждём видос Лололошки про это Дополнение.