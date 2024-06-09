Для Minecraft вышло дополнение про "Тетрис"

Для популярной инди-игры Minecraft вышло новое дополнение, посвящённое головоломке «Тетрис». Разработчики опубликовали геймплейный трейлер расширения на YouTube-канале.
DLC вышло только для версии Bedrock. Стоимость дополнения составила 700 рублей. Купить его можно на официальном сайте игры или через сторонние платформы. После установки полем для игры в «Тетрис» станет весь мир. Фигуры начнут падать с неба и взаимодействовать друг с другом, а также объектами мира. Их можно будет ломать, получая осколки, из которых можно будет также сделать разные предметы, включая инструменты.
6 июня головоломка «Тетрис» отметила сорокалетие. Создателем игры является советский программист Алексей Пажитнов. В 1984 году он представил первую версию тайтла для компьютера «Электроника-60». Основная механика заключается в управлении падающими геометрическими фигурами, называемыми тетрамино, чтобы укладывать их в прямоугольный стакан и создавать заполненные ряды для их исчезновения, предотвращая заполнение игрового поля до верха.
Minecraft – популярная инди-игра от Mojang Studios. В тайтле игроки могут исследовать открытый мир, строить здания, сражаться и находить ресурсы. Проект вышел в 2011 году и доступен на ПК, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Raspberry Pi, Wii U, PlayStation Vita и устройствах Android.