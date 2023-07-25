Издательство "Астрель СПб" найдет потерявшихся в Майнкрафте

Игра Minecraft вышла в 2009 году и добилась значительных успехов: по состоянию на 2021 год было продано более 238 миллионов копий на всех платформах, а количество игроков, запускавших игру хотя бы раз в месяц, составило 172 миллиона.
Издательство "Астрель СПб" (входит в "АСТ") решило увеличить масштаб истории игры. К выходу готовится книга "Потерянные в Майнкрафте".
Пока ты играешь в "Майнкрафт"…
К земле приближается комета. Черный фургон без номеров крадет детей. Странные молнии бьют в дома. Бесследно исчезают люди.
Ничто из этого не может остановить игроков. Все они рано или поздно кликают на заветную иконку и начинают свою игру. Они добрались до привычных гаджетов, и в этот раз, как обычно, все будет здорово. Или?..
Что происходит и как это связано с игрой "Майнкрафт"?
Несколько избранных сумели бы рассказать об этом. Если бы могли говорить.
На сайте "Астрели" открыта страничка серии "Потерянные в Майнкрафте". Описания серии пока нет, по данным магазина Book24, пилотный том ожидается в августе.
Не будет ли это похоже на те самые фанфики 90-х про черепашек-ниндзя?