Microsoft не работает над новой версией Minecraft для Xbox Series X|S

Новый рейтинг ESRB намекнул на скорое появление Minecraft на Xbox Series X|S, однако компания Microsoft пояснила, что это появление "не свидетельствует" о выходе игры Mojang в версии для следующего поколения.
Как известно, в настоящее время Minecraft не имеет версии "нового поколения", а просто работает в режиме обратной совместимости на PS5 и Xbox Series X|S. Поскольку Minecraft присутствует на огромном количестве различных платформ, вполне вероятно, что для Xbox Series X|S и PS5 также будет выпущено специальное обновление, однако официальных заявлений на этот счет пока нет.
Появление Minecraft для Xbox Series X|S в каталоге ESRB - организации, отвечающей за классификацию видеоигр в США по возрастным группам, - было воспринято как явный признак скорого появления такой версии, однако это может оказаться не так.
Учитывая количество платформ и территорий, на которых доступен Minecraft, мы периодически обновляем рейтинги в различных региональных организациях, этот новый рейтинг не является свидетельством появления новой версии или поддержки платформы в ближайшем будущем Minecraft.