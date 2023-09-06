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Minecraft 09.05.2009
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Microsoft не работает над новой версией Minecraft для Xbox Series X|S

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butcher69
Новости

Новый рейтинг ESRB намекнул на скорое появление Minecraft на Xbox Series X|S, однако компания Microsoft пояснила, что это появление "не свидетельствует" о выходе игры Mojang в версии для следующего поколения.

Как известно, в настоящее время Minecraft не имеет версии "нового поколения", а просто работает в режиме обратной совместимости на PS5 и Xbox Series X|S. Поскольку Minecraft присутствует на огромном количестве различных платформ, вполне вероятно, что для Xbox Series X|S и PS5 также будет выпущено специальное обновление, однако официальных заявлений на этот счет пока нет.

Появление Minecraft для Xbox Series X|S в каталоге ESRB - организации, отвечающей за классификацию видеоигр в США по возрастным группам, - было воспринято как явный признак скорого появления такой версии, однако это может оказаться не так.

Учитывая количество платформ и территорий, на которых доступен Minecraft, мы периодически обновляем рейтинги в различных региональных организациях, этот новый рейтинг не является свидетельством появления новой версии или поддержки платформы в ближайшем будущем Minecraft.
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