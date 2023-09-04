Minecraft для Xbox Series X|S получила возрастной рейтинг от ESRB

Не прошло и месяца после немецкой классификации Minecraft Next Gen, как появился рейтинг ESRB нативной версии для Xbox Series X | S культовой песочнице студии Mojang.
Североамериканский орган, ответственный за классификацию и сертификацию видеоигр, предназначенных для продажи в США и Канаде, опубликовал страницу, которая предвещает скорое появление новой версии Minecraft для Xbox Series X|S.
Сообщество, очевидно, надеется стать свидетелем анонса обновленной версии Minecraft с обновленной графикой, оптимизацией производительности, обширными обновлениями интерфейса и элементов управления, новыми функциями игрового процесса и, почему бы и нет, поддержкой трассировки лучей
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