"Minecraft в кино" готовится покорять бокс-офис

Экранизация популярной видеоигры Minecraft выходит уже на этих выходных. И прогнозы аналитиков по кассе к концу уикенда сильно изменились. Если ранее ленте предсказывали порядка $55 млн на старте в США, то теперь за премьерные дни картины может собрать в диапазоне от $65 до 80 млн, что будет отличным результатом. В остальном мире же старт также оказался значительно лучше, чем предполагалось — кино идёт к отметке в $100 млн. Общая касса за дебют может оказаться в районе $160-180 млн, что будет одним из лучших дебютов для экранизаций видеоигр.

Добро пожаловать в мир, где творчество не просто помогает создавать вещи, оно необходимо для выживания! Четверых неудачников — Гарретт «Мусорщик» Гаррисон, Генри, Натали и Доун — затягивает через таинственный портал в Запредельный мир: причудливую, кубическую страну чудес, где процветает воображение. Чтобы вернуться домой, им придётся освоить правила этого места, отправившись в магический квест со Стивом.

Главные роли в фильме «Minecraft в кино» сыграли Джек Блэк, Джейсон Момоа, Дженнифер Кулидж, Кейт МакКиннон, Эмма Майерс, Джемейн Клемент и Даниэль Брукс.