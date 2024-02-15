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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.4 4 907 оценок

Народный умелец воссоздал трейлер Grand Theft Auto 6 в Minecraft

ltdx
Новости

Ютубер Boranium Art опубликовал на своем официальном канале трейлер Grand Theft Auto 6, воссозданный в Minecraft. Ролик довольно точно копирует все сцены из оригинала.

Действие новой GTA происходит в вымышленном штате Леонида (прототип — штат Флорида), а в центре сюжета окажется дуэт преступников Люсии и ее партнера.

Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 вышел 5 декабря 2023 года, а релиз самой игры запланирован на 2025 год.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Мур Мур lamour

народный умелец 🤣

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B e s i k

Это хавноновость дня.Хуже новости сегодня не будет.

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aka_poroh

Ждём новости вида "Искусник воссоздал..."

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Mr_Diablo3393

это было ожидаемо

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