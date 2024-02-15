Народный умелец воссоздал трейлер Grand Theft Auto 6 в Minecraft

Ютубер Boranium Art опубликовал на своем официальном канале трейлер Grand Theft Auto 6, воссозданный в Minecraft. Ролик довольно точно копирует все сцены из оригинала.
Действие новой GTA происходит в вымышленном штате Леонида (прототип — штат Флорида), а в центре сюжета окажется дуэт преступников Люсии и ее партнера.
Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6 вышел 5 декабря 2023 года, а релиз самой игры запланирован на 2025 год.
народный умелец 🤣
Это хавноновость дня.Хуже новости сегодня не будет.
Ждём новости вида "Искусник воссоздал..."
это было ожидаемо