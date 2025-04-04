Особый Minecraft появился на торрентах. Такого не покажут в кино

За день до официального релиза в сеть слили «Minecraft в кино» — адаптацию игры про кубический мир с Джейсоном Мамоа и Джеком Блеком. Качество картинки приемлемое, а пираты уже прикрутили русскую озвучку. Примечательно, что к названию добавили приписку Director’s Cut. Как правило, такие версии содержат дополнительные сцены, которые не вошли в кинотеатральный прокат. Однако в случае с новинкой все немного интереснее.
Слитая версия оказалась чем-то вроде черновика. Сюжет и сцены идентичны тому, что показывают в кинотеатрах, но графика и спецэффекты недоделаны. Герои гуляют словно на фоне дешевого хромакея, руки актеров могут «тонуть» в трехмерных персонажах, местами можно увидеть съемочное оборудование.
Аналогичная ситуация случилась с фильмом «Люди Икс: Начало. Росомаха» 2009 года. Это был первый случай, когда в руки пиратам попал незаконченный материал, а зрители вместо полноценного зрелища видели ненамазанные страховочные тросы и неотрендереные серые модельки. Тогда из-за утечки создатели даже решили изменить концовку фильма.
С Росомахой: начало тоже самое было))
вчера посмотрел. фильм шляпа, для 3-х летних детей
но но, не надо оскорблять 3х летних, они не такие тупые
1 причина почему не надо включать RTX на майне:
в таком виде он хотя бы не так убого смотриться
Чем-то похоже на высеры на Ютубе, нацеленные на малолетних дурачков (там качество даже получше будет, чем в черновике)