Поклонники Minecraft обвиняют Microsoft в урезании контента и плохой поддержке игры

Разработчики из студии Mojang запустили ежегодное пользовательское голосование, в результате которого будет выбран новый моб для игры. Несмотря на возможность игроков самих определить будущий контент, это вызвало серьезную критику со стороны фанатов популярной песочницы. Геймеры обвиняют во всех бедах политику Microsoft и призывают авторов игры услышать просьбы своих поклонников.
Mojang предлагает выбрать одного из трех мобов для добавления в игру: краба, пингвина и броненосца. По мнению игроков, все они одинаково хорошие варианты, которые должны быть добавлены в игру. Пользователи призывают разработчиков отказаться от подобного голосования, сосредотачившись на добавлении нового контента в Minecraft. Для этого они даже создали петицию, которую на момент написания этой новости подписали уже больше 340 тысяч пользователей.
Авторы петиции утверждают, что в последнее время Minecraft получает меньше интересного и полезного бесплатного контента, вместо этого количество платных карт и предметов стремительно растет. Игроки считают, что в этом виновата Microsoft, которая начала "бездушно доить" популярную игру. Они опасаются, что такими темпами поддержка песочницы просто свернется, поскольку многие активные игроки устанут от такого подхода.
Геймеры предлагают разработчикам обратить внимание на отзывы сообщества Minecraft. Вместо голосования, им стоит добавлять в игру больше существ и работать над новыми улучшениями для игры. В противном случае пользователи угрожают перейти на сторонние сервера, где авторы модов делают всю работу за Mojang.
Великий выбор. Сил и средств у разработчиков хватит на создание только одного моба. Тут главное не прогадать.