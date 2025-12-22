Появились новые кадры игрового процесса Marathon, полученные в ходе закрытых технических тестов

Разработка Marathon — первого проекта Bungie за более чем десять лет, не связанного с Destiny, — сопровождалась множеством проблем. Помимо увольнения руководителя игры по обвинению в неподобающем поведении, студия столкнулась с сокращениями, задержками, слухами о внутренних конфликтах и скандалом с плагиатом, который снова отодвинул релиз. При этом ни одно закрытое тестирование не обходится без утечек игрового процесса, несмотря на NDA.

На Reddit появился видеоролик с геймплеем, загруженных с BiliBili. Демонстрируются различные аспекты игры: фрагмент вступительной миссии, мини-головоломку, ранее не показанную снайперскую винтовку и моменты PvP. Всего — около 27 минут материала. Если вы сомневаетесь, стоит ли играть в Marathon, эти видео могут помочь принять решение.

Недавно Bungie подтвердила, что игра выйдет в марте 2026 года, и поделилась обновлённым видением проекта. Например, тела погибших игроков будут оставаться на поле боя, предупреждая других. Однако пока неясно, сможет ли это привлечь аудиторию, особенно учитывая, что Destiny 2 застряла в стагнации.

Bungie — одна из самых известных студий в индустрии, особенно в жанре шутеров от первого лица. Но вместо автоматического интереса к Marathon у игроков создаётся ощущение, что компании нужно заново доказывать свою состоятельность, как будто она снова новичок. Для индустрии будет разочарованием, если Bungie постигнет участь Concord.